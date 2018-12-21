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Усадьбу Деда Мороза и Снегурочки открыли в Глуше

22.12.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Усадьбу Деда Мороза и Снегурочки открыли в Глуше

В поселке Глуша Бобруйского района открылась усадьба Деда Мороза и Снегурочки, сообщает bobrlife.by. С 21 декабря по 7 января (за исключением 31 декабря и 1 января) все желающие могут посетить это красочное и волшебное место.

Местом проведения новогодних мероприятий выбрали Центр ремесел, ведь природа, чистый воздух и удобное месторасположение способствовали тому, чтобы усадьбу открыли именно здесь.

Помимо театрализованной программы будут проводиться игры и конкурсы, также дети и их родители смогут посетить тематические площадки: «Поляна 12 месяцев», «Колодец желаний», «Трон желаний», «Терем Деда Мороза» и другие.

Усадьба только открылась, а график работы уже расписан на дни вперед. Заявки поступили не только от школ района, но и от Осиповичей, Бобруйска. Но не переживайте — все смогут попасть к Дедушке Морозу и Снегурочке. На сайте Бобруйского райисполкома размещена программа мероприятий. Время начала представлений на 1 смене — в 11:00, на второй — в 14:00. Но есть небольшой нюанс: если приедет меньше 20 ребят, театрализованного представления не будет, но погулять по усадьбе, увидеть волшебника и других сказочных персонажей можно.

А еще организаторы предоставляют возможность арендовать домики и мангалы, чтобы, пока детки участвуют в развлекательной программе, взрослые могли отдохнуть. Если погодные условия будут позволять, то появится и большая горка, с которой можно будет кататься. К сожалению, пока напрокат нельзя взять санки или лыжи, но не запрещается приезжать со своим инвентарем. Не исключено, что в будущем усадьба будет оказывать такие услуги.

Вход для маленьких посетителей в усадьбу составляет 3 рубля, для взрослых — 5. За такую же плату можно сделать круг на санях, запряженных лошадьми. Помимо этого будет реализовываться сувенирная продукция.

Фото с сайта bobrlife.by

 

 
 
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В поселке Глуша Бобруйского района открылась усадьба Деда Мороза и Снегурочки, сообщает bobrlife.by. С 21 декабря по 7 января (за исключением 31 декабря и 1 января) все...
 
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