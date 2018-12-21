Куда пойти за сувениром в Глуске





Помните, в детстве всех учили, что самый лучший подарок — сделанный своими руками? А в последние несколько лет подарки ручной работы и вовсе набирают большую популярность: вместо бездушных массовых вещей людям хочется уютных, теплых, с ярко выраженной индивидуальностью. Но если в детстве всё просто: любой, самый неуклюжий, рисунок или открытку мама с папой или бабушка с дедушкой обязательно оценят и будут умиляться, то во взрослом возрасте всё немного иначе. Хорошо, когда ты сам умеешь делать что-то из серии «хендмейд» и у тебя на это достаточно времени. А если нет? Тогда идем и покупаем. Вот вопросом, куда в Глуске можно прийти за сувенирами ручной работы, я и задалась в преддверии целой череды праздников.











Полностью материал читайте в газете «Радзіма» № 97 от 21 декабря 2018 года.