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Делились опытом идеологической работы

22.12.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Делились опытом идеологической работы
Делились опытом идеологической работы
Делились опытом идеологической работы
Делились опытом идеологической работы
Делились опытом идеологической работы
Делились опытом идеологической работы
Делились опытом идеологической работы
Делились опытом идеологической работы
Делились опытом идеологической работы
Делились опытом идеологической работы
Делились опытом идеологической работы
Днями Кировщина стала целевой площадкой по стажировке идеологических кадров Могилевской области. За получением опыта в наш район прибыли начальники и специалисты отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомов, учреждений культуры из Шкловского, Осиповичского, Кличевского и Глусского районов.
Главной целью стажировки стало изучение опыта работы по идеологическому обеспечению развития села в нашем районе.
Первым объектом, который посетили гости, стал районный Дом культуры. О том, как организуется активный досуг сельских жителей, рассказала директор ГУК «Централизованная клубная система» Эмма Калмыкова. Также делегация посетила комнату дружбы Кировского и Белгородского районов, познакомилась с выставкой декоративно-прикладного искусства.
Об информационно-идеологическом центре, основных направлениях его работы рассказала присутствующим директор ГУК «Сеть библиотек Кировского района» Инесса Подоляк.
В районном Центре досуга гости узнали от его директора Натальи Карпенко, как формируется культура досуга молодежи и старшего поколения, а также оценили возможности современного кинотеатра, посмотрев видеоролики, посвященные малой родине, трейлеры фильмов в формате 3D.
В редакции районной газеты «Кіравец» ее главный редактор Наталья Ходакова познакомила участников стажировки с тем, как освещается социально-экономическое развитие сельских территорий на страницах издания, а также рассказала о работе редакции.
В ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского», аг.Мышковичи, стажеры встретились с заместителем директора по идеологической работе Натальей Шаповаловой и начальником идеологического отдела Евгением Пищалиным. Специалисты проинформировали гостей об организации идеологической работы в трудовом коллективе, формировании активного образа жизни рассветовцев, участии их в различных спортивных соревнованиях, проводимых среди работников АПК.
В Мышковичском СДК гостеприимно встретили гостей свежим караваем, который преподнесли девушки в национальных костюмах, белорусскими песнями приветствовал народный ансамбль «Мілавіца». Далее стажеры увидели, какие условия в учреждении культуры создаются для всестороннего развития личности жителей сельской местности. Большой интерес также вызвало посещение музея К.П.Орловского, где члены делегации услышали об истории создания колхоза «Рассвет», жизненном пути его легендарного руководителя К.П.Орловского.
В аг.Жиличи впечатление на участников стажировки произвел исторический комплекс-музей, который играет большую историко-культурную роль в формировании личности сельских жителей. Гости познакомилась и с деятельностью Жиличской детской школы искусств, где средством нравственного воспитания выступает искусство.
На протяжении стажировки при посещении объектов представители других районов задавали вопросы выступающим, отмечали для себя полезные формы работы, которые смогут применить в своей деятельности.

Корреспондент «районки» спросил мнение некоторых участников.
Вера АЗАРЕВИЧ, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Шкловского райисполкома:
— На Кировщине я впервые, и район произвел очень хорошее впечатление, предложенные экскурсии были познавательными и интересными. Чувствуется, что много сил вложено в создание и поддержание культурно-исторических объектов. Понравилось то, что организован досуг для всех возрастных категорий, от мала до велика. Польза подобных целевых идеологических площадок очевидна — они позволяют обмениваться опытом с другими районами, видеть, как налажена идеологическая работа у коллег, перенимать полезные методы и приемы.
Сергей ЩЕПКА, директор Максимовичского СДК Кличевского района:
— У нас тоже есть свой музей, где мы воссоздаем историю деревни, родного края, и опыт других районов, в том числе Кировского, нам будет очень полезен. Особенно меня заинтересовало, как свято чтут память о К.П.Орловском его земляки, современные жители аг.Мышковичи, как развивается ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского». В Мышковичах я был в далекие 90-е годы. И сейчас  приятно было наблюдать, на каком высоком уровне работа с историческим и культурным наследием, как динамично развиваются хозяйство и населенный пункт.
Юлия ЗАВИШЕВА.
Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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Днями Кировщина стала целевой площадкой по стажировке идеологических кадров Могилевской области. За получением опыта в наш район прибыли начальники...
 
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