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Регламентированы вопросы строительства сетей водоснабжения в существующих районах индивидуальной жилой застройки
22.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Указом устанавливается, что строительство таких сетей будет осуществляться организациями водопроводно-канализационного или жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатирующими организациями) за счет собственных средств, в том числе привлеченных кредитных и заемных средств; собственниками объектов недвижимости (жилых и нежилых помещений, расположенных в существующих районах индивидуальной жилой застройки) за счет собственных средств.
Возмещать затраты эксплуатирующих организаций на строительство сетей предлагается путем перечисления собственниками объектов недвижимости платы за присоединение к этим сетям поэтапно (с первоначальным взносом в размере 10% стоимости строительства) либо единовременно.
При присоединении новых потребителей к сетям, построенным полностью или частично за счет средств собственников объектов недвижимости, их затраты тоже будут возмещаться.
Порядок возмещения затрат за присоединение к сетям, построенным как эксплуатирующими организациями, так и собственниками объектов недвижимости, будет определен Советом Министров Республики Беларусь.
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