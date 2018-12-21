Регламентированы вопросы строительства сетей водоснабжения в существующих районах индивидуальной жилой застройки



Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)», которым регламентируются соответствующие вопросы в существующих районах индивидуальной жилой застройки. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Президента Республики Беларусь.

Указом устанавливается, что строительство таких сетей будет осуществляться организациями водопроводно-канализационного или жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатирующими организациями) за счет собственных средств, в том числе привлеченных кредитных и заемных средств; собственниками объектов недвижимости (жилых и нежилых помещений, расположенных в существующих районах индивидуальной жилой застройки) за счет собственных средств.

Возмещать затраты эксплуатирующих организаций на строительство сетей предлагается путем перечисления собственниками объектов недвижимости платы за присоединение к этим сетям поэтапно (с первоначальным взносом в размере 10% стоимости строительства) либо единовременно.

При присоединении новых потребителей к сетям, построенным полностью или частично за счет средств собственников объектов недвижимости, их затраты тоже будут возмещаться.

Порядок возмещения затрат за присоединение к сетям, построенным как эксплуатирующими организациями, так и собственниками объектов недвижимости, будет определен Советом Министров Республики Беларусь.