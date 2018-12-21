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Увеличен ежемесячный лимит на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях

22.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Указом Главы государства от 22 декабря 2018 г. № 490 «О таможенном регулировании» предусмотрено повышение предельно допустимой месячной нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 кг в совокупности (ранее – 22 евро и 10 кг). Вместе с тем разовая норма одного отправления в размере 22 евро и 10 кг сохраняется.

Увеличен ежемесячный лимит на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях
Согласно документу, магазины беспошлинной торговли имеют право:

  • реализовывать товары в Национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь;
  • организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.

Также правовым актом закреплены решения:

  • об урегулировании вопросов, отнесенных Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза к компетенции национальных законодательств;
  • о закреплении принципа справедливости и добросовестности (т.е. все противоречия и неясности в актах таможенного законодательства толкуются в пользу декларанта (плательщика);
  • ряде упрощений для таможенных представителей, резидентов СЭЗ и Китайско-белорусского индустриального парка;
  • об отмене ограничений на ввоз в международных почтовых отправлениях товаров медицинского назначения, пищевой продукции, диетического лечебного питания, в которых нуждаются граждане, страдающие отдельными неизлечимыми заболеваниями.

Установлено, что взыскание таможенных платежей не производится, если требование (решение) об их уплате (взыскании) не предъявлено таможенным органом в течение пяти лет со дня наступления срока их уплаты.

Кроме того, при перемещении технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых для реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности, разрешено не предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей с последующей подачей декларации.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.

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