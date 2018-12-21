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Увеличен ежемесячный лимит на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях
22.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Указом Главы государства от 22 декабря 2018 г. № 490 «О таможенном регулировании» предусмотрено повышение предельно допустимой месячной нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 кг в совокупности (ранее – 22 евро и 10 кг). Вместе с тем разовая норма одного отправления в размере 22 евро и 10 кг сохраняется.
Также правовым актом закреплены решения:
Установлено, что взыскание таможенных платежей не производится, если требование (решение) об их уплате (взыскании) не предъявлено таможенным органом в течение пяти лет со дня наступления срока их уплаты.
Кроме того, при перемещении технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых для реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности, разрешено не предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей с последующей подачей декларации.
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