Увеличен ежемесячный лимит на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях

Указом Главы государства от 22 декабря 2018 г. № 490 «О таможенном регулировании» предусмотрено повышение предельно допустимой месячной нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 кг в совокупности (ранее – 22 евро и 10 кг). Вместе с тем разовая норма одного отправления в размере 22 евро и 10 кг сохраняется.



Согласно документу, магазины беспошлинной торговли имеют право:

реализовывать товары в Национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь;

организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.

Также правовым актом закреплены решения:

об урегулировании вопросов, отнесенных Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза к компетенции национальных законодательств;

о закреплении принципа справедливости и добросовестности (т.е. все противоречия и неясности в актах таможенного законодательства толкуются в пользу декларанта (плательщика);

ряде упрощений для таможенных представителей, резидентов СЭЗ и Китайско-белорусского индустриального парка;

об отмене ограничений на ввоз в международных почтовых отправлениях товаров медицинского назначения, пищевой продукции, диетического лечебного питания, в которых нуждаются граждане, страдающие отдельными неизлечимыми заболеваниями.

Установлено, что взыскание таможенных платежей не производится, если требование (решение) об их уплате (взыскании) не предъявлено таможенным органом в течение пяти лет со дня наступления срока их уплаты.

Кроме того, при перемещении технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых для реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности, разрешено не предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей с последующей подачей декларации.