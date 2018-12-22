Еще раз про 6 месяцев

Почти все мы наслышаны о шестимесячном сроке в связи с оформлением наследства. Однако далеко не каждый имеет точное представление о том, какие именно действия должны наследники совершить в течение этих 6 месяцев. И почти каждодневно нотариусу приходится разъяснять гражданам, пропустившим этот самый шестимесячный срок, как им поступать далее.

Для чего же установлен срок 6 месяцев?

Согласно пункту 1 статьи 1071 Гражданского кодекса Республики Беларусь наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, определяемое по его регистрации по месту жительства (при ее отсутствии - месту пребывания) на день открытия наследства.

И вот именно в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя наследники для принятия наследства должны подать нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства можно написать даже не в нотариальной конторе, а у себя дома и выслать его в нотариальную контору по почте.

Если на день смерти гражданин был зарегистрирован по месту жительства в Ивацевичском районе, то заявление направляется в нотариальную контору Ивацевичского района, независимо от того, где именно на территории Республики Беларусь находится принадлежащее наследодателю имущество. Например, умершему принадлежит квартира в городе Минске, жилой дом в Пружанском районе и гараж в городе Барановичи, но сам гражданин был зарегистрирован по месту жительства в агрогородке Бытень Ивацевичского района. Куда наследникам следует направить заявление о принятии наследства? В этом случае заявление о принятии наследства необходимо направить в нотариальную контору Ивацевичского района.

Для того, чтобы нотариус мог по заявлению наследника открыть наследственное дело, в заявлении необходимо указать, что наследник наследство принимает, и обязательно правильно написать фамилию, имя, отчество умершего гражданина, точную дату его смерти, его адрес на дату смерти, фамилию, имя, отчество и адрес наследника, дату написания заявления, причём имена, отчества в заявлении указываются без сокращений. Заявление должно быть собственноручно подписано наследником.

Если заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство поступило в срок для принятия наследства нотариусу по месту открытия наследства почтой, наследник признается принявшим наследство.

Если заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство было сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, но поступило к нотариусу по его истечении, заявление считается своевременно поданным.

Если последний день срока для принятия наследства приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Если право наследника наследовать не зависит от действий иных лиц, принятие наследства осуществляется достаточно просто, однако в нотариальной практике встречаются и более сложные случаи. Если у наследодателя есть наследники 1-й очереди, например, дети, но они наследство принимать не желают и не возражают против оформления наследства наследниками 2-й очереди, к которым относятся, в частности, полнородные и неполнородные братья и сёстры наследодателя, то право наследования для последних возникает в случае отказа наследников 1-й очереди от наследства и наследник 2-й очереди может принять наследство в течение оставшейся части шестимесячного срока, а если она менее трех месяцев, то в течение трех месяцев. Если в этой же ситуации наследники 1-й очереди заявление об отказе от наследства не подают, но и наследство не принимают, наследники 2-й очереди могут принять наследство до истечения трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока.

Точно так же обстоит дело при наличии завещания на все имущество в пользу конкретного лица, если наследник по завещанию оформлять свои наследственные права не намерен: право наследования для наследников по закону возникает в случае отказа от наследства наследника по завещанию либо в случае непринятия им наследства.

Однако в таких ситуациях мы всё же рекомендуем наследникам обратиться к нотариусу до истечения 6 месяцев и выяснить, когда конкретно наследство может быть принято ими, чтобы не пропустить необходимый срок. Например, заявление об отказе от наследства подано наследником по завещанию в последние дни шестимесячного срока, тогда оставшаяся часть этого срока удлиняется до трёх месяцев. Если же наследник по завещанию подал заявление об отказе от наследства в первые же дни после смерти наследодателя, наследники по закону могут принять наследство только до истечения шестимесячного срока, его продление в такой ситуации не предусмотрено.

Заявление об отказе от наследства также подаётся в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Это заявление может быть подано в нотариальную контору по месту открытия наследства наследником лично либо его представителем, действующим по доверенности. Заявление об отказе от наследства также можно выслать по почте, но в этом случае подлинность подписи наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, к которым в Республике Беларусь относятся, например, должностные лица местных исполнительных и распорядительных органов.

Что делать наследникам, всё-таки пропустившим срок для принятия наследства и для отказа от него, а также о том, можно ли оказаться принявшим наследство наследникам, не подавая никаких заявлений, вам расскажет нотариус в следующих публикациях.

Нотариус Брестского нотариального округа Янчук Татьяна Степановна