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Человек-легенда милицейской службы Кореличчины Михаил Куриленко встретил юбилей

22.12.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Ветерана органов внутренних дел Михаила Николаевича Куриленко из Жуховичского сельсовета, который 25 ноября отметил 85-летие, можно смело назвать легендой милицейской службы: без малого 28 лет своей жизни он посвятил защите интересов жителей Кореличчины.

Человек-легенда милицейской службы Кореличчины Михаил Куриленко встретил юбилей

Общаясь с Михаилом Николаевичем, который готов часами в мельчайших подробностях рассказывать о нелегких буднях участкового инспектора милиции, складывается впечатление, что на заслуженный отдых он ушел совсем недавно. Долгие годы упорной борьбы с преступностью на территории Жуховичского сельсовета и обеспечение общественного порядка на вверенном ему административном участке, который бывший сотрудник Кореличского РОВД знал вдоль и поперек, развили в Михаиле Куриленко профессионализм и исключительное чувство справедливости. Зачастую еще до приезда следственно-оперативной группы участковый инспектор устанавливал не только лицо, совершившее общественно-опасное деяние, но и обнаруживал вещественные доказательства совершенного преступления, значительно облегчая работу правоохранителям района, которым оставалось лишь зафиксировать следы криминального характера.

Несмотря на преклонный возраст, Михаил Николаевич продолжает вести активный образ жизни. Подвижный и энергичный ветеран много двигается, особенно летом, ведь его своеобразным хобби является огородничество.

Каждую неделю Михаила Николаевича навещают дети и родственники. Не забывают о ветеране и действующие сотрудники. Приятным поводом для очередного визита стал день рождения мужчины. От имени руководства и личного состава Кореличского РОВД, а также совета ветеранов в адрес именинника прозвучали искренние слова поздравлений и благодарности за безупречную службу.

Максим ЧАК,
заместитель начальника ОВД по ИРиКО, подполковник милиции

 
 
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Ветерана органов внутренних дел Михаила Николаевича Куриленко из Жуховичского сельсовета, который 25 ноября отметил 85-летие, можно смело назвать легендой...
 
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