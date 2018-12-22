﻿ Век в заботах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Век в заботах

23.12.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Век в заботах

Совсем скоро, в январе 2019 года, социальной службе Беларуси исполнится 100 лет. Как и век назад, ни одна другая сфера не требует от своих сотрудников столь безграничного сострадания, доброты, милосердия, терпения и веры в людей. На страницах районки мы постараемся рассказать о тех, кто внес свою лепту в развитие этой гуманной службы на Вороновщине, и задачах, которые перед ними стояли на разных этапах.

История социальной службы в стране начиналась с пособий по случаю бедствий, безработицы и утраты трудоспособности. В 1921-м появился первый закон о социальном страховании, а в 1928-м пенсии привязали к зарплате. В 1941 году на территории республики работали 40 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. В послевоенные годы основная задача заключалась в назначении и выплате государственных пенсий, по потере кормильца и инвалидности. Существовали отделы гособеспечения семей военнослужащих и партизан. С середины 70-х годов главным направлением стало социальное обеспечение пожилых и нетрудоспособных граждан. Постепенно в приоритет вышла охрана детства и материнства. В конце 90-х – начале 2000-х годов начали создаваться отделения соцпомощи на дому, территориальные центры социального обслуживания населения. Это вехи былых лет. Сегодня у социальной службы новое лицо. Но забота о пожилых людях, одиноких пенсионерах и инвалидах, поддержка семьи, предоставление государственной адресной социальной помощи, оказание социальных услуг — по-прежнему важные направления службы.

В архиве управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома сохранились пенсионные дела начала 50-х годов прошлого столетия. А еще расчетно-платежные документы, начиная с 1955 года. На их страницах чернилами аккуратно запечатлены моменты истории социальной службы в тогда еще Радунском и Вороновском районах. В.Н. Морозова, П.А. Коптев, Д.И. Генералова, Э.Ф. Шешель, Н.К. Шевцова, С.В. Захаревич… Это некоторые фамилии тех, кто в сложное послевоенное время оказывал помощь своим землякам, поддерживал их в трудных жизненных ситуациях.

Помогать не в тягость

Век в заботах

В разные годы районный отдел социального обеспечения возглавляли Э. Богданов, В. Бородич, Д. Давшко, Т. Сидор, Д. Вислоцкий. Ныне покойный Дмитрий Дмитриевич Давшко государственной службе в этой сфере отдал более 10-ти лет. В годы его руководства в штате райсобеса появилась должность инспектора по быту. Первой ее заняла Галина Семеновна Омельченко. Новую ветвь задач юристу по образованию, в прошлом делопроизводителю райкома партии, пришлось выстраивать самостоятельно. Первое, что было сделано, — проведено обследование бытовых условий участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В то время их было более 200 человек. В группу подопечных также вошли одинокие пожилые, инвалиды и другие. Обследование — это не формальное занесение сведений в акт, а принятие мер по улучшению быта подопечных, помощь им в социальном и материальном плане. В большом деле не обойтись было без содействия и сотрудничества с сельскими Советами, колхозами, организациями, где трудились эти люди.  В 1993 году в Беларуси был создан Белорусский республиканский фонд «Взаимопонимание и примирение». Среди основных направлений его деятельности были осуществление финансовых выплат пострадавшим от нацизма, реализация социальных проектов и программ в их интересах, оказание гуманитарной помощи, формирование архивных материалов и их использование в государственных интересах, содействие научно-исследовательской деятельности по вопросам национал-социалистских преследований в годы Второй мировой войны. Галина Семеновна также непосредственно участвовала в деятельности фонда. Очень многим землякам она помогла в получении положенных выплат, в поиске архивных данных для восстановления документальной биографии. «Трудно не было, — вспоминает собеседница. — Было приятно помогать. Мне удивительно везло в жизни встречать хороших людей, трудиться в замечательных коллективах. Янина Матуйза, Светлана Тарасова, Наталья Кушелевич, Ирина Кенть, Татьяна Кучинская, Инесса Михальцевич и многие-многие другие. Мои бывшие коллеги — очень грамотные и отзывчивые люди, поэтому и легко было работать. Радостно от того, что и в эти дни они меня не забывают: поздравляют с днем рождения, профессиональным праздником, приглашают на мероприятия или просто пообщаться, всегда справляются о здоровье».


Век в заботах

Г. Омельченко поздравляет со 100-летним юбилеем земляка.

 Галина ШЛЕМПО.

 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совсем скоро, в январе 2019 года, социальной службе Беларуси исполнится 100 лет. Как и век назад, ни одна другая сфера не требует от своих сотрудников столь...
 
Новости дня
Новости общества
 
Музыкальный фейерверк, флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек. В Бресте открыли главную елку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика