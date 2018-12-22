Век в заботах

Совсем скоро, в январе 2019 года, социальной службе Беларуси исполнится 100 лет. Как и век назад, ни одна другая сфера не требует от своих сотрудников столь безграничного сострадания, доброты, милосердия, терпения и веры в людей. На страницах районки мы постараемся рассказать о тех, кто внес свою лепту в развитие этой гуманной службы на Вороновщине, и задачах, которые перед ними стояли на разных этапах.

История социальной службы в стране начиналась с пособий по случаю бедствий, безработицы и утраты трудоспособности. В 1921-м появился первый закон о социальном страховании, а в 1928-м пенсии привязали к зарплате. В 1941 году на территории республики работали 40 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. В послевоенные годы основная задача заключалась в назначении и выплате государственных пенсий, по потере кормильца и инвалидности. Существовали отделы гособеспечения семей военнослужащих и партизан. С середины 70-х годов главным направлением стало социальное обеспечение пожилых и нетрудоспособных граждан. Постепенно в приоритет вышла охрана детства и материнства. В конце 90-х – начале 2000-х годов начали создаваться отделения соцпомощи на дому, территориальные центры социального обслуживания населения. Это вехи былых лет. Сегодня у социальной службы новое лицо. Но забота о пожилых людях, одиноких пенсионерах и инвалидах, поддержка семьи, предоставление государственной адресной социальной помощи, оказание социальных услуг — по-прежнему важные направления службы.

В архиве управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома сохранились пенсионные дела начала 50-х годов прошлого столетия. А еще расчетно-платежные документы, начиная с 1955 года. На их страницах чернилами аккуратно запечатлены моменты истории социальной службы в тогда еще Радунском и Вороновском районах. В.Н. Морозова, П.А. Коптев, Д.И. Генералова, Э.Ф. Шешель, Н.К. Шевцова, С.В. Захаревич… Это некоторые фамилии тех, кто в сложное послевоенное время оказывал помощь своим землякам, поддерживал их в трудных жизненных ситуациях.

Помогать не в тягость

В разные годы районный отдел социального обеспечения возглавляли Э. Богданов, В. Бородич, Д. Давшко, Т. Сидор, Д. Вислоцкий. Ныне покойный Дмитрий Дмитриевич Давшко государственной службе в этой сфере отдал более 10-ти лет. В годы его руководства в штате райсобеса появилась должность инспектора по быту. Первой ее заняла Галина Семеновна Омельченко. Новую ветвь задач юристу по образованию, в прошлом делопроизводителю райкома партии, пришлось выстраивать самостоятельно. Первое, что было сделано, — проведено обследование бытовых условий участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В то время их было более 200 человек. В группу подопечных также вошли одинокие пожилые, инвалиды и другие. Обследование — это не формальное занесение сведений в акт, а принятие мер по улучшению быта подопечных, помощь им в социальном и материальном плане. В большом деле не обойтись было без содействия и сотрудничества с сельскими Советами, колхозами, организациями, где трудились эти люди. В 1993 году в Беларуси был создан Белорусский республиканский фонд «Взаимопонимание и примирение». Среди основных направлений его деятельности были осуществление финансовых выплат пострадавшим от нацизма, реализация социальных проектов и программ в их интересах, оказание гуманитарной помощи, формирование архивных материалов и их использование в государственных интересах, содействие научно-исследовательской деятельности по вопросам национал-социалистских преследований в годы Второй мировой войны. Галина Семеновна также непосредственно участвовала в деятельности фонда. Очень многим землякам она помогла в получении положенных выплат, в поиске архивных данных для восстановления документальной биографии. «Трудно не было, — вспоминает собеседница. — Было приятно помогать. Мне удивительно везло в жизни встречать хороших людей, трудиться в замечательных коллективах. Янина Матуйза, Светлана Тарасова, Наталья Кушелевич, Ирина Кенть, Татьяна Кучинская, Инесса Михальцевич и многие-многие другие. Мои бывшие коллеги — очень грамотные и отзывчивые люди, поэтому и легко было работать. Радостно от того, что и в эти дни они меня не забывают: поздравляют с днем рождения, профессиональным праздником, приглашают на мероприятия или просто пообщаться, всегда справляются о здоровье».







Г. Омельченко поздравляет со 100-летним юбилеем земляка.

Галина ШЛЕМПО.