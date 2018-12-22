|
Поссорился с мамой и убежал из дома. В Витебске пропал подросток
23.12.2018 08:41 — Новости Общества | Tut.by
Железнодорожный РОВД Витебска разыскивает 13-летнего жителя 15-й улицы Полоцкой Андрея Зябкина. Вечером 22 декабря подросток поссорился с матерью, убежал из дома и не вернулся,
Приметы: на вид 12−13 лет, рост 163 см, волосы короткие черные, глаза карие. Был одет: свитер без горла в полоску черного, серого и оранжевого цветов, серые спортивные брюки, майка с коротким рукавом черного цвета.
Мальчик склонен к бродяжничеству. Может находиться в подъездах многоэтажных домов, подвалах, ездить в общественном транспорте, отмечают в милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик склонен к бродяжничеству. Может находиться в подъездах многоэтажных домов, подвалах, ездить в общественном транспорте, отмечают в милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)