﻿ Поссорился с мамой и убежал из дома. В Витебске пропал подросток. 21.by
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Поссорился с мамой и убежал из дома. В Витебске пропал подросток

23.12.2018 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Железнодорожный РОВД Витебска разыскивает 13-летнего жителя 15-й улицы Полоцкой Андрея Зябкина. Вечером 22 декабря подросток поссорился с матерью, убежал из дома и не вернулся, сообщает милиция региона.


Приметы: на вид 12−13 лет, рост 163 см, волосы короткие черные, глаза карие. Был одет: свитер без горла в полоску черного, серого и оранжевого цветов, серые спортивные брюки, майка с коротким рукавом черного цвета.

Мальчик склонен к бродяжничеству. Может находиться в подъездах многоэтажных домов, подвалах, ездить в общественном транспорте, отмечают в милиции.

Если вы владеете информацией о местонахождении подростка, позвоните по телефонам 102, +375 29 514−11−81 или обратитесь в любой отдел милиции. Можно также связаться с администрацией группы УВД Витебского облисполкома в фейсбук.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мальчик склонен к бродяжничеству. Может находиться в подъездах многоэтажных домов, подвалах, ездить в общественном транспорте, отмечают в милиции.
 
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