Поссорился с мамой и убежал из дома. В Витебске пропал подросток

Железнодорожный РОВД Витебска разыскивает 13-летнего жителя 15-й улицы Полоцкой Андрея Зябкина. Вечером 22 декабря подросток поссорился с матерью, убежал из дома и не вернулся, сообщает милиция региона.





Приметы: на вид 12−13 лет, рост 163 см, волосы короткие черные, глаза карие. Был одет: свитер без горла в полоску черного, серого и оранжевого цветов, серые спортивные брюки, майка с коротким рукавом черного цвета.

Мальчик склонен к бродяжничеству. Может находиться в подъездах многоэтажных домов, подвалах, ездить в общественном транспорте, отмечают в милиции.

Если вы владеете информацией о местонахождении подростка, позвоните по телефонам 102, +375 29 514−11−81 или обратитесь в любой отдел милиции. Можно также связаться с администрацией группы УВД Витебского облисполкома в фейсбук.