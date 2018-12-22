Айда на хоровод и игры всем двором! В Витебске появится елка-путешественница

Жителей Витебска приглашают повеселиться на большом уличном празднике вместе с соседями: с 24 по 29 декабря по городским дворам начнет перемещаться оригинальная елка от velcom, сообщает сайт компании.

Стильная дизайнерская елка с подсветкой побывает в шести витебских дворах. Развлекать гостей будут аниматоры.

В программе: шоу с Дедом Морозом и снеговиком, танцевальные конкурсы — для детей, мини-кафе с чаем — для взрослых. А еще будет хоровод, который можно водить всем двором!

Елку-инсталляцию ждите во дворах по таким адресам:

24 декабря — проспект Победы, 5;

25 декабря — улица Петруся Бровки, 7;

26 декабря — проспект Победы, 23;

27 декабря — проспект Строителей, 12;

28 декабря — Московский проспект, 35;

29 декабря — улица Петруся Бровки, 9.

Начало — в 18.00. Праздничная программа рассчитана на два часа.

30−31 декабря и 1 января елка-«кочевница» возьмет «выходные», а затем, до 7 января, снова будет ездить по дворам города. Конкретные адреса, где она появится после Нового года, организаторы сообщат позже.