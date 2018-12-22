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Айда на хоровод и игры всем двором! В Витебске появится елка-путешественница
23.12.2018 08:40 — Новости Общества | Tut.by
Жителей Витебска приглашают повеселиться на большом уличном празднике вместе с соседями: с 24 по 29 декабря по городским дворам начнет перемещаться оригинальная елка от velcom,
Стильная дизайнерская елка с подсветкой побывает в шести витебских дворах. Развлекать гостей будут аниматоры.
В программе: шоу с Дедом Морозом и снеговиком, танцевальные конкурсы — для детей, мини-кафе с чаем — для взрослых. А еще будет хоровод, который можно водить всем двором!
Елку-инсталляцию ждите во дворах по таким адресам:
Начало — в 18.00. Праздничная программа рассчитана на два часа.
30−31 декабря и 1 января елка-«кочевница» возьмет «выходные», а затем, до 7 января, снова будет ездить по дворам города. Конкретные адреса, где она появится после Нового года, организаторы сообщат позже.
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В программе: шоу с Дедом Морозом и снеговиком, танцевальные конкурсы - для детей, мини-кафе с чаем - для взрослых. А еще будет хоровод, который можно водить всем...
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