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Айда на хоровод и игры всем двором! В Витебске появится елка-путешественница

23.12.2018 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Жителей Витебска приглашают повеселиться на большом уличном празднике вместе с соседями: с 24 по 29 декабря по городским дворам начнет перемещаться оригинальная елка от velcom, сообщает сайт компании.

Стильная дизайнерская елка с подсветкой побывает в шести витебских дворах. Развлекать гостей будут аниматоры.

В программе: шоу с Дедом Морозом и снеговиком, танцевальные конкурсы — для детей, мини-кафе с чаем — для взрослых. А еще будет хоровод, который можно водить всем двором!

Елку-инсталляцию ждите во дворах по таким адресам:

  • 24 декабря — проспект Победы, 5;
  • 25 декабря — улица Петруся Бровки, 7;
  • 26 декабря — проспект Победы, 23;
  • 27 декабря — проспект Строителей, 12;
  • 28 декабря — Московский проспект, 35;
  • 29 декабря — улица Петруся Бровки, 9.

Начало — в 18.00. Праздничная программа рассчитана на два часа.

30−31 декабря и 1 января елка-«кочевница» возьмет «выходные», а затем, до 7 января, снова будет ездить по дворам города. Конкретные адреса, где она появится после Нового года, организаторы сообщат позже.

 
Теги: Витебск
 
 
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В программе: шоу с Дедом Морозом и снеговиком, танцевальные конкурсы - для детей, мини-кафе с чаем - для взрослых. А еще будет хоровод, который можно водить всем...
 
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