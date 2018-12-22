

Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию создания Пинского спорткомплекса ДОСААФ и 100-летию председателя центрального комитета ДОСААФ СССР в 1981-1988 годы, героя Советского Союза, адмирала флота Г.М. Егорова, состоялось на минувшей неделе. Оно было инициировано ветеранской организацией Пинска при содействии областного совета ДОСААФ и городской организационной структуры ДОСААФ.







Среди гостей торжества – председатель городского Совета депутатов Л.А. Лемешевский, председатель областного совета ДОСААФ Н.Н. Арсенович, заместитель председателя Брестского отделения Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга В.Ф. Касатонов, вдова В.И. Коростеля Инна Николаевна с дочерью Людмилой, председатель районного совета ветеранов М.С. Заранко, члены городского совета ветеранов, моряки-подводники, работники спорткомплекса, молодые спортсмены, члены клуба «Полесские гардемарины» и другие.









Открывая праздничное мероприятие, председатель городского совета ветеранов Н.И. Егоров подчеркнул важную роль адмирала флота Г.М. Егорова в строительстве спорткомплекса ДОСААФ в Пинске, а также родоначальника мотобола в нашем городе, энтузиаста, заслуженного тренера по мотоболу В.И. Коростеля, благодаря которому началось строительство спорткомплекса. Память Георгия Михайловича и Василия Иосифовича почтили минутой молчания.

Н.Н. Арсенович познакомил всех с историей создания и развития Пинского спорткомплекса ДОСААФ.

Все началось в 1979 году, когда было принято решение Президиума ЦК ДОСААФ Советского Союза о строительстве уникального спортивного сооружения для развития технических видов спорта, таких как мотобол и спидвей. Идея создать в городе современный мотобольный стадион принадлежала В.И. Коростелю, игроку одного из украинских мотобольных клубов. Приехав на Брестчину, он создал мотобольные клубы «Метеор» в Столине и «Строитель» в Пинске. Соответственно для тренировок и проведения матчей необходим был стадион. Огромный вклад в строительство внес и председатель ЦК ДОСААФ СССР, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации А.И. Покрышкин. Впоследствии начинание В.И. Коростеля поддержал председатель ЦК ДОСААФ, Герой Советского Союза, адмирал флота Г.М. Егоров, назначенный на эту должность после А.И. Покрышкина.

В 1983 году Пинский спорткомплекс ДОСААФ был введен в эксплуатацию. Первым его директором, с 1983 по 1986 годы, был В.И. Коростель.



Пинский спорткомплекс ДОСААФ – одно из крупнейших спортивных сооружений в Европе для развития технических видов спорта, особенно для тренировок и соревнований по мотоболу. Вступив в строй в 1983 году, в 1986-м он уже принял 1-й чемпионат Европы по мотоболу. Сборная Советского Союза, куда входили и воспитанники Пинской спортшколы ДОСААФ, стала первым чемпионом Европы по мотоболу.

В сентябре 2004 года в состав спорткомплекса вошла водная станция гребно-парусного спорта, где получили дальнейшее развитие такие виды спорта, как гребля на морских ялах и военно-морское многоборье.

В 2004 и 2010 годах была проведена реконструкция спорткомплекса.

Сегодня, как и ранее, основной задачей спорткомплекса является развитие технических видов спорта. На спортивном комплексе развиваются мотобол (две мотобольные команды «Юность» и «Автомобилист»), картинг, авиамоделирование. Городская структура ДОСААФ располагает для этого достаточной базой – стадион на 7 с половиной тысяч мест, гостиница на 63 номера, 113 мест, автопарковка, асфальтированная площадка для картинговой трассы, спортивные мотоциклы, картинги, прогулочный катер «Альбатрос» для проведения тренировок, соревнований, экскурсий, 8 единиц автотракторной техники.

К слову, до начала торжественного мероприятия была организована экскурсия по спорткомплексу, где базируются мотобольные клубы «Автомобилист» и «Юность», располагаются секции мотобола, картинга и авиамоделирования.

За свою историю существования Пинский спорткомплекс ДОСААФ воспитал более 50 мастеров спорта и более 100 кандидатов в мастера спорта Республики Беларусь и Советского Союза.









Н.Н. Арсенович вручил Грамоты областного совета ДОСААФ спортсменам спортшколы ДОСААФ, добившимся наилучших результатов: Андрею Гопкалеву, мастеру спорта по авиамодельному спорту; Андрею Водчицу, спортсмену секции авиамодельного спорта, ныне курсанту Военной академии Республики Беларусь; Валерию Шепелевичу (планерские модели).

Конечно, говорили в тот день и о личности адмирала флота, Героя Советского Союза, председателя ЦК ДОСААФ СССР в 1981-1988 годы Г.М. Егорова. Воспоминаниями о встрече с ним поделились капитан 1-го ранга В.Ф. Касатонов и Н.И. Егоров. Благодаря содействию Г.М. Егорова в январе 1982 года возобновилось строительство Пинского спорткомплекса ДОСААФ, которое было приостановлено из-за ошибки в документации.

Н.И. Егоров предложил со временем увековечить память адмирала Г.М. Егорова, а в будущем создать музей истории Пинского спорткомплекса ДОСААФ. Поддержал его инициативу Л.А. Лемешевский.

В завершение торжественного мероприятия директор УП «Пинский спорткомплекс ДОСААФ» Г.В. Украинец отметил тех людей, которые внесли немалый вклад в развитие технических видов спорта, благосостояние спорткомплекса, поблагодарил их за проводимую работу, вручил Почетные грамоты и Благодарности. Среди награжденных – А.Ф. Власовец, В.М. Ковалевич, А.С. Кучеров, Е.А. Максимчик, Г.В. Маменко, Самир Ойюбоглы Мирзоев, Е.Я. Сокол, А.И. Круговец.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.