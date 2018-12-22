Уроженец Валища Владислав Коверчик успешно прошёл испытания в ряды лучших бойцов спецназа

Во внутренних войсках дважды в год проводится квалификационное тестирование на право носить краповый берет – предмет отличия и особой гордости бойцов. Это право получают только лучшие военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения, которые обладают достаточными профессиональными, физическими и моральными качествами и успешно прошли квалификационные испытания. Приятно, что в их числе оказался и наш земляк, уроженец агрогородка Валище Владислав Коверчик.





– К призыву в армию я отнесся спокойно, считаю, что каждому парню необходимо отслужить, ничего страшного в этом нет. Когда в военкомате у меня спросили, где я хотел бы проходить службу, то свой выбор сделал в пользу в/ч 3214 – спецназа внутренних войск МВД Республики Беларусь. Был наслышан о том, что эти войска считаются элитными, – рассказывает Влад.

В мае 2017 года Владислав отправился на службу в 3-ю отдельную Краснознаменную бригаду специального назначения внутренних войск МВД Республики Беларусь. Первые полгода, конечно, были свои трудности – необходимо было привыкнуть к новому распорядку и режиму дня, а также физическим нагрузкам. Молодой человек практически сразу решил, что приложит все усилия, чтобы пройти испытания на краповый берет. К слову, сдать эти нормативы, действительно, очень непростая задача, и далеко не все военнослужащие их преодолевают.

Так, бойцам необходимо показать себя на «отлично» в нескольких этапах. Это бег, рукопашный бой, стрельба, комбинированный марш-бросок на 15 километров, преодоление полосы препятствий и другие задания, где нужно проявить силу духа, физическую выносливость, меткость. После каждого из этапов проходит отсеивание участников. Из 380 претендентов на краповый берет, которые были в одном строю с Владом, успешно прошли испытания только 30!

Владислав рассказывает, что служба в армии закалила его характер, он приобрел настоящих друзей, а также необходимый жизненный опыт. Парень планирует устроиться на работу в МЧС, а там ему обязательно пригодятся навыки и отличная физическая подготовка, полученные за время службы.

Успехами Влада гордятся его близкие, а особенно мама Людмила Алексеевна. От имени командования внутренних войск Людмиле Алексеевне вручили благодарственное письмо, в котором отмечены хорошее воспитание Владислава, его выдержка, самоотверженность, инициатива при выполнении служебно-боевых задач.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото Анны ВЕРЕНИЧ.