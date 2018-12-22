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«Экокластер» поблагодарил партнёров за поддержку развития экологического и велосипедного движения Брестской области

23.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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«Экокластер» поблагодарил партнёров за поддержку развития экологического и велосипедного движения Брестской области
В конце года принято подводить итоги и дарить подарки.  «Экокластер», созданный учреждением “За вело Брест” и БМОО “Время Земли”, решил наградить памятными сувенирами представителей власти, бизнеса, СМИ, НГО, общественных инициатив, музыкальных групп, чьи заслуги по версии «Экокластера»  в продвижении эко-вело ценностей в Брестской области наиболее заметны.


«Экокластер» поблагодарил партнёров за поддержку развития экологического и велосипедного движения Брестской области

«Экокластер» поблагодарил партнёров за поддержку развития экологического и велосипедного движения Брестской области
Команда «Экокластера» и лично директор учреждения “За вело Брест” Владимир Красько и председатель правления БМОО “Время Земли” Ирина Самусик выражают благодарность за сотрудничество и за вклад в развитие экологического и велосипедного движения в городе Бресте и Брестской области:

  • Дмитрию Георгиевичу Макаруку и коллективу ЗАО “Брестский научно-технический парк”.
  • Александру Николаевичу Мартыновичу и коллективу ООО “Сититревелтранс”.
  • Марии Георгиевне Власюк и коллективу студии флористики ЖАРДАН.
  • Николаю Владимировичу Ершову и коллективу ВелоМагазина “Bike’n’Roll”.
  • Константину Малащенко и коллективу “Пицца Итальяна”.
  • Дмитрию Човгану и коллективу сети кофеен “Paragraph”.
  • Владимиру Алексеевичу Голенчуку, Наталье Геннадьевне Трифоновой и коллективу “Брестского мусороперерабатывающего завода”.
  • Николаю Николаевичу Власюку и отделу архитектуры Брестского горисполкома.
  • Олесе Валентиновне Округ  и отделу спорта и туризма Брестского горисполкома.
  • Николаю Николаевичу Глушене и отделу спорта и туризма Брестского облисполкома.
  • Сергею Валерьевичу Талатаю и коллективу группы компаний “СТиМ”.
  • Редакции журнала “Бинокль”.
  • Редакции “Брестского Зеленого портала”.
  • Редакции газеты “Вечерний Брест”.
  • Редакции портала “Виртуальный Брест”.
  • Редакции “Брестской газеты”.
  • Редакции портала «Реальный Брест».
  • Редакции газеты “Полесская правда”.
  • Ларисе Дмитриевне Добродомовой и коллективу РУП РТЦ “Телерадиокомпания  Брест”.
  • Коллективу музыкальной группы “СРАЗУ МАЙ”.
  • Коллективу музыкальной группы “Gad Coddey”.
  • Коллектив музыкальной группы “Jamtet”.
  • Коллективу музыкальной группы “ROWER”.
  • Валентине Болденко и коллективу вело-клуба “Радея”.
  • Инициативе “Собери крышечки — помоги каждому”.
  • Инициативе “Старо-Малоритский парк”.
  • Инициативе “Поехали Малорита”.
  • Инициативе “Удобный Кобрин”.
  • Инициативе г. Кобрина “Велогараж”.
  • Инициативе “Эко Пинск”.
  • Фонду «Полиэлиос», г. Пинск.
  • Инициативе  “Вело Жабинка”.
  • Промо-группе “Зала Чакання”.
  • Инициативе “Bike Brest”.
  • Инициативе “Вело движение Барановичи”.


«Экокластер» поблагодарил партнёров за поддержку развития экологического и велосипедного движения Брестской областиБрест в районе Ковалево" width="560" height="315" />
Кстати, учреждение «За вело Брест» при поддержке коммерческих партнеров установило третий велосипедный билборд в Бресте. Он  появился в микрорайоне Ковалёво. Место для размещения предоставлено городскими властями бесплатно в рамках социальной рекламы. Изначально учреждением «За вело Брест» было создано 10 макетов соцрекламы. Однако только два вида билбордов будут популяризировать велодвижение в городе.

«За вело Брест» принимает новые варианты билбордов на будущий год. Макеты просьба высылать на zavelobrest@gmail.com

Давайте вместе сделаем Беларусь “зеленой”, велосипедной и инновационной!

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