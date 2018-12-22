«Экокластер» поблагодарил партнёров за поддержку развития экологического и велосипедного движения Брестской области



В конце года принято подводить итоги и дарить подарки. «Экокластер», созданный учреждением “За вело Брест” и БМОО “Время Земли”, решил наградить памятными сувенирами представителей власти, бизнеса, СМИ, НГО, общественных инициатив, музыкальных групп, чьи заслуги по версии «Экокластера» в продвижении эко-вело ценностей в Брестской области наиболее заметны.









Команда «Экокластера» и лично директор учреждения “За вело Брест” Владимир Красько и председатель правления БМОО “Время Земли” Ирина Самусик выражают благодарность за сотрудничество и за вклад в развитие экологического и велосипедного движения в городе Бресте и Брестской области:

Дмитрию Георгиевичу Макаруку и коллективу ЗАО “Брестский научно-технический парк”.

Александру Николаевичу Мартыновичу и коллективу ООО “Сититревелтранс”.

Марии Георгиевне Власюк и коллективу студии флористики ЖАРДАН.

Николаю Владимировичу Ершову и коллективу ВелоМагазина “Bike’n’Roll”.

Константину Малащенко и коллективу “Пицца Итальяна”.

Дмитрию Човгану и коллективу сети кофеен “Paragraph”.

Владимиру Алексеевичу Голенчуку, Наталье Геннадьевне Трифоновой и коллективу “Брестского мусороперерабатывающего завода”.

Николаю Николаевичу Власюку и отделу архитектуры Брестского горисполкома.

Олесе Валентиновне Округ и отделу спорта и туризма Брестского горисполкома.

Николаю Николаевичу Глушене и отделу спорта и туризма Брестского облисполкома.

Сергею Валерьевичу Талатаю и коллективу группы компаний “СТиМ”.

Редакции журнала “Бинокль”.

Редакции “Брестского Зеленого портала”.

Редакции газеты “Вечерний Брест”.

Редакции портала “Виртуальный Брест”.

Редакции “Брестской газеты”.

Редакции портала «Реальный Брест».

Редакции газеты “Полесская правда”.

Ларисе Дмитриевне Добродомовой и коллективу РУП РТЦ “Телерадиокомпания Брест”.

Коллективу музыкальной группы “СРАЗУ МАЙ”.

Коллективу музыкальной группы “Gad Coddey”.

Коллектив музыкальной группы “Jamtet”.

Коллективу музыкальной группы “ROWER”.

Валентине Болденко и коллективу вело-клуба “Радея”.

Инициативе “Собери крышечки — помоги каждому”.

Инициативе “Старо-Малоритский парк”.

Инициативе “Поехали Малорита”.

Инициативе “Удобный Кобрин”.

Инициативе г. Кобрина “Велогараж”.

Инициативе “Эко Пинск”.

Фонду «Полиэлиос», г. Пинск.

Инициативе “Вело Жабинка”.

Промо-группе “Зала Чакання”.

Инициативе “Bike Brest”.

Инициативе “Вело движение Барановичи”.



Брест в районе Ковалево" width="560" height="315" />

Кстати, учреждение «За вело Брест» при поддержке коммерческих партнеров установило третий велосипедный билборд в Бресте. Он появился в микрорайоне Ковалёво. Место для размещения предоставлено городскими властями бесплатно в рамках социальной рекламы. Изначально учреждением «За вело Брест» было создано 10 макетов соцрекламы. Однако только два вида билбордов будут популяризировать велодвижение в городе.

«За вело Брест» принимает новые варианты билбордов на будущий год. Макеты просьба высылать на zavelobrest@gmail.com

Давайте вместе сделаем Беларусь “зеленой”, велосипедной и инновационной!