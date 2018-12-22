Белорусскому телеграфному агентству сегодня исполняется 100 лет

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому телеграфному агентству cегодня исполняется 100 лет.

23 декабря 1918 года в Минске открылось Белорусское отделение Российского телеграфного агентства при Всероссийском ЦИК, которое в январе 1921-го стало называться Белорусским бюро Российского телеграфного агентства (БелРОСТА).

В годы новой экономической политики (НЭП) в январе 1924 года бюро было реорганизовано в Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства (БелКТА). Отделение издавало "Белорусский коммерческий бюллетень", подписчиками которого были торговые организации БССР.

Постановлением Совета народных комиссаров БССР 7 марта 1931 года Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства было преобразовано в Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА). Агентство обладало статусом хозрасчетной организации, подчинялось правительству БССР и имело право отправлять собственных корреспондентов за границу.

С середины 1939 года в составе БЕЛТА открыта редакция фотохроники и фотогазеты.

С началом Великой Отечественной войны агентство эвакуировалось из Минска и временно приостановило свою деятельность. В июле 1942 года Совнарком решил возобновить работу БЕЛТА. Фронтовые корреспонденты БЕЛТА готовили сообщения о белорусах, сражавшихся в составе Красной Армии и партизанских формирований против немецко-фашистских захватчиков. Но из-за превратностей военного времени в 1943 году агентство вновь прекратило работу.

С февраля 1944 года агентство начало собирать и распространять в пределах Беларуси тассовскую и республиканскую информацию, отправлять сообщения Телеграфному агентству Советского Союза о жизни в освобожденных районах и ходе восстановления разрушенного войной хозяйства.

К январю 1946 года газеты и радиопередачи БССР более чем наполовину заполнялись материалами, полученными от БЕЛТА. Агентство было главным поставщиком информации о жизни в республике не только для союзной, но и для зарубежной прессы.

На 1 января 1965 года в состав БЕЛТА входили секретариат, редакция республиканской информации, редакция союзной и иностранной информации, фотохроника, пресс-бюро и узел связи.

В 1975 году в БЕЛТА была создана главная редакция информации для республиканской, союзной и зарубежной печати, на базе главного выпуска образована главная редакция выпуска и переводов. В этом же году агентство переехало в здание на улице Кирова, 26.

В 1988 году в БЕЛТА создано управление связи и автоматизированных систем. Среди белорусских средств массовой информации агентство одним из первых начало осваивать новую компьютерную и цифровую технику, возможности сети Интернет.

В 1989 году в составе БЕЛТА создана редакция общественно-политического еженедельника "7 дней". В январе 1990 года вышел первый номер газеты.

После распада СССР и провозглашения суверенной Республики Беларусь Белорусское телеграфное агентство в феврале 1992 года было передано в состав Министерства информации и в мае того же года переименовано в Белорусское информационное агентство (Белинформ). Но уже 10 октября 1995 года указом Президента Беларуси Александра Лукашенко агентству было возвращено прежнее название.

В 1997 году для реализации проекта по выпуску историко-документальной хроники городов и районов Беларуси "Память" создан издательский центр БЕЛТА. Центр выпустил 46 книг "Память", а также десятки других книг и брошюр. Среди крупных проектов издательства БЕЛТА - фотоальбомы "Беларусь созидающая", "Победа - одна на всех", фотокнига "20 лет СНГ", "Імгненні стагодзя".

В 2004 году БЕЛТА увеличила количество периодических печатных изданий и стала соучредителем и издателем ежеквартального журнала "Экономика Беларуси".

В соответствии с распоряжением Президента Беларуси в сентябре 2007 года в структуру БЕЛТА введена редакция бюллетеня "Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь". В конце 2007 года в состав БЕЛТА вошел общественно-политический и научно-популярный журнал "Беларуская думка".

В декабре 2010 года начал работу пресс-центр БЕЛТА. В настоящее время это одна из ведущих пресс-площадок Беларуси.

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