В Беларуси отменили пату за провоз в поездах мелких домашних животных и птиц

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 12 декабря 2018 года № 86 внесены изменения в "Инструкцию о порядке установления и применения тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях" (утверждена постановлением МАРТ от 27 сентября 2016 года № 29), сообщает БелаПАН со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документом исключен пункт, касающийся платы за перевозку мелких домашних животных и птиц. Ранее в вагонах с ненумерованными местами на городских и региональных линиях, в том числе в вагонах на региональных линиях экономкласса, плата взималась за каждое место в размере 50% стоимости полного проездного билета до пункта назначения пассажира.

Также внесены изменения в оплату перевозки собак крупных пород — оплату при перевозке в отдельном купе на региональных линиях бизнес-класса или межрегиональных линиях будут взимать исходя из стоимости билетов всех мест купе. Пункт о дополнительной плате за каждую собаку как за 20 кг массы багажа исключен.

Кроме этого отменена плата за перевозку велосипеда в неразобранном и неупакованном виде в вагонах с ненумерованными местами (ранее плата взималась в размере стоимости полного проездного документа (билета) до пункта назначения пассажира).

Постановление вступило в силу 22 декабря.