Бессмысленная 6-дневка, посылки и покупки, факапы на корпоративах и дешевая мишура - все за вчера

Нацбанк нанес очередной решительный удар по долларизации экономики, одновременно сделав шаги по дальнейшей либерализации валютных отношений. Что нового в правилах осуществления валютных операций — расскажем здесь.
Если же ваш магазин «Евроопт», а не Duty Free, то спешим сообщить, что у «Евроторга» появилась новая сеть — «Хит! Экспресс» называется. Это жесткий дискаунтер — и вот здесь расскажем, что там можно купить и выгодно ли. А в Минске, кстати, на месте легендарного «Волгограда» вчера открыли «Виталюр» — и все туда ка-а-а-к ломанулись!
А вот такого мы еще не видели: банкомат выдал женщине вместо 100 рублей пять неденоминированных «двадцаток». Как так получилось — объясняем здесь. Банк уверяет, что «накосячил» не он, и деньги — «настоящих» сто рублей — уже клиентке вернул.
Если вы строите дом на земле, где есть или будут коммуникации, то платить за них обязательно будете и вы — вот как и сколько. Да, теперь это все уже официально.
Вчера в России на калийном руднике «Уралкалия» в Соликамске произошел пожар и задымление на глубине 340 метров. Там в шахте оставались 9 горняков. Их пытались спасти всю субботу — и утром в воскресенье стало понятно: все погибли. RIP, шахтеры.
А правительство США вчера частично приостановило свою работу. Почему это произошло, что означает частичная приостановка, случалось ли такое раньше и возможно ли это в Беларуси — все объясним вот здесь.
Ладно, что мы все о серьезном… Скоро корпоративы (или у вас уже был?), и если для большинства людей это отдых, то для других — работа, и нередко при непредсказуемых обстоятельствах. Мы поговорили с ведущими из Минска о том, какие курьезы с ними случались на мероприятиях и как те выкручивались из непредвиденных ситуаций. «Гостей пришлось встречать в дорогом костюме, белой рубашке, галстуке и… синих сланцах! На лицах у гостей было удивление, а я старался сделать вид, что ничего не происходит, что так и должно быть, что это такая фишка». Ой, это очень смешно!
Кстати, о Новом годе… Мы тут попробовали провести маленькую праздничную благотворительную акцию и посмотрели, кто жертвует детям на лечение, много ли желающих помочь другим и сколько можно собрать, продавая имбирные пряники. Сразу скажем — акция прошла не так удачно, как хотелось бы, хотя нам казалось, что пряники в подарок друзьям и близким будут нужны всем. Да что говорить о пряниках, если библиотеки отказываются от подарков в виде книг Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич! Вы себе такое можете представить? Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико признался, что был шокирован, когда узнал, что библиотекам трех областей страны (Гродненской, Брестской и Могилевской) книги Светланы Алексиевич не нужны, потому что у них их «достаточно». «Мы узнали, что ноль для белорусских чиновников — это достаточно. Я никогда не думал, что подарок может быть не нужен. Хотя бы из вежливости люди обычно берут и куда-то прячут надолго».