Бессмысленная 6-дневка, посылки и покупки, факапы на корпоративах и дешевая мишура - все за вчера

Доброе утро!

Ура-а-а-а-а, закончилась 6-дневная рабочая неделя ( бессмысленная и беспощадная ), впереди — длинные выходные! Вот только погода не порадует — обещают сильный мокрый снег и гололедицу. Кстати, если вам нужна «погода в кармане», то имейте в виду, что в Академии наук создали Android-приложение с прогнозом — пользуйтесь . И умоляем вас: если повезете детей кататься на тюбингах — то только на специально оборудованные трассы ! Иначе это, к сожалению, плохо заканчивается .





Так, что у нас нового? Вчера установили установили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год — в результате коммуналка в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими повысится в пределах 5 долларов, в два этапа. Ну, например, военным пенсионерам не страшно — им как раз с 1 января пенсии повысят , — а вот гражданским посложнее будет.

Нацбанк нанес очередной решительный удар по долларизации экономики, одновременно сделав шаги по дальнейшей либерализации валютных отношений. Что нового в правилах осуществления валютных операций — расскажем здесь .

Если вы ездите за границу, то обязательно прочтите об изменениях в правилах беспошлинного ввоза и декларирования товаров из-за границы : здесь у нас список товаров, которые не попадут под беспошлинные нормы, ситуация, когда въезжающего разворачивают пограничники или таможенники страны-соседки, и др. А если вы не ездите, а летаете, то, конечно, должны знать, что наконец-то в аэропорту появятся Duty Free для тех, кто въезжает (!) и в самолетах . Ура, товарищи путешественники! А если вы привыкли никуда не ездить и не летать, а все заказывать по интернету, то у нас и для вас хорошая новость: теперь можно ежемесячно получать посылок на сумму до 200 евро и весом 31 килограмма — но есть нюанс . Кстати, ГТК его пояснил .

Если же ваш магазин «Евроопт», а не Duty Free, то спешим сообщить, что у «Евроторга» появилась новая сеть — «Хит! Экспресс» называется. Это жесткий дискаунтер — и вот здесь расскажем, что там можно купить и выгодно ли . А в Минске, кстати, на месте легендарного «Волгограда» вчера открыли «Виталюр» — и все туда ка-а-а-к ломанулись !

А вот такого мы еще не видели: банкомат выдал женщине вместо 100 рублей пять неденоминированных «двадцаток». Как так получилось — объясняем здесь . Банк уверяет, что «накосячил» не он, и деньги — «настоящих» сто рублей — уже клиентке вернул.

Если вы строите дом на земле, где есть или будут коммуникации, то платить за них обязательно будете и вы — вот как и сколько . Да, теперь это все уже официально.

Так, как там наши биатлонисты? Увы, Ирина Кривко не очень выступила в гонке преследования. мужчины и вовсе финишировали вне очковой зоны . Ну, ждем масс-старта…

Вчера в России на калийном руднике «Уралкалия» в Соликамске произошел пожар и задымление на глубине 340 метров. Там в шахте оставались 9 горняков. Их пытались спасти всю субботу — и утром в воскресенье стало понятно: все погибли . RIP, шахтеры.

А правительство США вчера частично приостановило свою работу. Почему это произошло, что означает частичная приостановка, случалось ли такое раньше и возможно ли это в Беларуси — все объясним вот здесь .

Ладно, что мы все о серьезном… Скоро корпоративы (или у вас уже был?), и если для большинства людей это отдых, то для других — работа, и нередко при непредсказуемых обстоятельствах. Мы поговорили с ведущими из Минска о том, какие курьезы с ними случались на мероприятиях и как те выкручивались из непредвиденных ситуаций. «Гостей пришлось встречать в дорогом костюме, белой рубашке, галстуке и… синих сланцах! На лицах у гостей было удивление, а я старался сделать вид, что ничего не происходит, что так и должно быть, что это такая фишка». Ой, это очень смешно!





Кстати, о Новом годе… Мы тут попробовали провести маленькую праздничную благотворительную акцию и посмотрели, кто жертвует детям на лечение, много ли желающих помочь другим и сколько можно собрать, продавая имбирные пряники. Сразу скажем — акция прошла не так удачно, как хотелось бы, хотя нам казалось, что пряники в подарок друзьям и близким будут нужны всем. Да что говорить о пряниках, если библиотеки отказываются от подарков в виде книг Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич ! Вы себе такое можете представить? Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико признался, что был шокирован, когда узнал, что библиотекам трех областей страны (Гродненской, Брестской и Могилевской) книги Светланы Алексиевич не нужны, потому что у них их «достаточно». «Мы узнали, что ноль для белорусских чиновников — это достаточно. Я никогда не думал, что подарок может быть не нужен. Хотя бы из вежливости люди обычно берут и куда-то прячут надолго».

В конце года у нас обычно бывает много всяких топов: вот здесь собрали лучшие игры 2018-го , а вот здесь — самые дорогие авто , которые продавали белорусские дилеры. Изучите — и тогда можно надолго зависнуть на «залипательных» съемках привычных продуктов в двадцатикратном замедлении. Вот вам новая партия завораживающих кадров на большие праздничные выходные .

Все новости субботы, 22 декабря

Кстати. Рождество наши президент и правительство проведут в Москве, на переговорах . Будем следить, конечно, за повесткой. А чем планируете заняться в праздники вы? Можно, например, потренироваться готовить красивые и вкусные закуски к праздничному столу , сходить в новые бары на Зыбицкой (вы их наверняка пропустили!), сфотографироваться с минипигом (но помните, что животные — не игрушки!), вспомнить тех, кто ушел от нас в нынешнем году ( вот здесь, например, мы вспоминаем утраты белорусского футбола )… Ладно. К Новому году все купили? А то вот здесь можем подсказать , на каком столичном рынке самые дешевые искусственные елки, украшения и гирлянды. Не хотите, кстати, попробовать угадать , сколько стоят разные сувениры с изображением поросят, которыми просто завалены дешевые и дорогие магазины?.. Хороших выходных, друзья!

Ваша редакция

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