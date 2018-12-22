Новогодняя семейная традиция





Перед Новым годом одним из самых популярных товаров становится елка. Кто-то покупает искусственную — так и деньги сэкономишь, и не нужно будет выбивать потом целый год из ковра колючие иголки. Производители предлагают массу вариантов: от традиционной зеленой до белой или даже черной елки. Как говорится, на любой вкус и цвет. Но среди нас есть и те, кто предпочитает ощутить приход самого любимого праздника вместе с хвойным ароматом живой елочки — за лесной красавицей они идут на елочные базары. А вот в семье глусчанки Людмилы по аналогии с поговоркой «готовь сани летом» живую новогоднюю елку выбирают тоже летом. Об этой семейной традиции она рассказала и нам:

— В 1999-м наша семья переехала в Глуск. В следующем году мы ждали пополнения в семье. Накануне Нового года впервые с мужем пошли за елкой в лес. Хотелось устроить для старших детей необычный, волшебный праздник с самой красивой настоящей елкой. Но зимой не очень удобно ходить по сугробам и искать подходящее дерево. Так что в следующем году выбирать новогоднюю красавицу мы отправились заранее, летом. С тех пор каждый год идем в лес летом, присматриваем там пару елочек, несколько раз потом еще приезжаем на них взглянуть, убедиться, что всё в порядке. И уже в декабре я иду в лесничество и официально оформляю, оплачиваю нашу колючую покупку. В лес за елкой обычно ходят муж и сыновья. Когда старшие подросли и уехали из родного дома (кто учился, кто в армии служил), за елкой с отцом ходили младшие. За столько лет случались во время таких походов разные ситуации. Например, однажды мои мальчишки поехали в лес на самодельном тракторе. Там он заглох, и завести его, как ни старались, не смогли. Пришлось 13 километров идти пешком домой и еще елку, причем не маленькую, нести. Наряжали елочку всегда всей семьей, а теперь уже и внуки к этому процессу подключаются. Муж сам покупал (и сейчас этот ответственный этап никому не доверяет) игрушки, гирлянды, украшения, а дети потом всё это развешивали. Когда переехали жить в Глуск в свой дом, за огородом посадили маленькую елочку. Теперь она уже подросла, стала пушистая, красивая, и перед праздником мы тоже ее наряжаем. Но живая елка обязательно должна быть и в доме, поэтому традиция вместе ходить за главным новогодним атрибутом в лес не исчезла до сих пор. Она крепко прижилась в нашей семье, и мы с мужем этому очень рады. Ведь много лет назад так всё и задумывалось: мы хотели, чтобы дети поняли, как важны семейные традиции, что самое главное в жизни — большая дружная семья. В нынешнем году за елкой в лес мои мужчины пойдут уже в 19-й раз. Самому младшему сыну 18 лет, он студент, но перед Новым годом обязательно приедет домой, чтобы с отцом привезти зеленую красавицу. Теперь, кстати, покупаем в лесничестве две елки. Одну из них отправляем внукам. На Новый год все сыновья, уже со своими семьями, стараются приехать к нам: и елку посмотреть, нарядить, и всем вместе в очередной раз собраться, пообщаться.

Подготовила Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

Фото из архива Людмилы АЛИСЕВИЧ