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Больше всего авто на «Котловке» и в пункте пропуска «Брест». Какие сейчас очереди на границах
23.12.2018 12:43 — Новости Общества | Tut.by
По состоянию на 12 часов 23 декабря, больше всего машин стояло в пункте пропуска «Котловка» в литовском направлении и в пункте пропуска «Брест» в польском направлении. Об этом сообщает
Традиционно многие белорусы отмечают католическое Рождество в Литве и Польше. В первый день длинных выходных в направлении этих стран на границе выстроились очереди из машин.
По состоянию на 12 часов 23 декабря больше всего авто ждали своей очереди на границе с Литвой. В «Котловке» — более 60 машин. В «Каменном Логе» — более 50 авто. В «Лоше» — более 30, в пункте «Бенякони» — более 20.
В польском направлении очередь только на одном пункте — «Брест». Как сообщает ГПК, там более в очереди более 60 машин.
В латвийском направлении очередь в пункте «Урбаны» — 20 авто. На границе с Украиной очередей нет.
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Напомним, белорусы отдыхают три дня подряд — до вторника включительно.
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По состоянию на 12 часов 23 декабря, больше всего машин стояло в пункте пропуска «Котловка» в литовском направлении и в пункте пропуска «Брест» в польском...
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