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Больше всего авто на «Котловке» и в пункте пропуска «Брест». Какие сейчас очереди на границах

23.12.2018 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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По состоянию на 12 часов 23 декабря, больше всего машин стояло в пункте пропуска «Котловка» в литовском направлении и в пункте пропуска «Брест» в польском направлении. Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.


Снимок с камеры наблюдения в «Каменном Логе». Фото: сайт ГПК

Традиционно многие белорусы отмечают католическое Рождество в Литве и Польше. В первый день длинных выходных в направлении этих стран на границе выстроились очереди из машин.

По состоянию на 12 часов 23 декабря больше всего авто ждали своей очереди на границе с Литвой. В «Котловке» — более 60 машин. В «Каменном Логе» — более 50 авто. В «Лоше» — более 30, в пункте «Бенякони» — более 20.

В польском направлении очередь только на одном пункте — «Брест». Как сообщает ГПК, там более в очереди более 60 машин.

В латвийском направлении очередь в пункте «Урбаны» — 20 авто. На границе с Украиной очередей нет.

Информация на сайте ГПК обновляется каждый четный час круглосуточно.

Напомним, белорусы отдыхают три дня подряд — до вторника включительно.

 
Теги: Брест
 
 
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По состоянию на 12 часов 23 декабря, больше всего машин стояло в пункте пропуска «Котловка» в литовском направлении и в пункте пропуска «Брест» в польском...
 
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