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Сильный мокрый снег прогнозируется ночью 24 декабря по югу Беларуси

23.12.2018 12:58 — Новости Общества | БелТА  
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Сильный мокрый снег прогнозируется ночью 24 декабря по югу Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 24 декабря, сообщили БЕЛТАв Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода, временами пройдет снег, ночью по югу страны - мокрый снег, местами сильный. Возможно налипание мокрого снега. В отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений, днем северо-западный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до минус 7 градусов, ночью при прояснениях - до минус 9 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 24 декабря, сообщили БЕЛТАв Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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