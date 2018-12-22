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Если вы сбили дикое животное

23.12.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Например, случайно сбив на дороге зайца, они забирают дичь. Что же грозит такому нарушителю?

Если вы сбили дикое животное

Как разъясняет начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун, ч. 1 ст. 282-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает ответственность за незаконные перемещение (транспортировку) или разделку диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения. Наказание чревато штрафом или же исправительными работами на срок до 2 лет. А за совершение указанных деяний в крупном размере либо на территории заповедника, национального парка, заказника, на подвергшихся радиоактивному загрязнению территориях, где установлен контрольно-пропускной режим, а также в случае незаконного перемещения или разделки диких животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, либо содеянных лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей или ст. 282 УК, грозит наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или ее лишения до 3 лет.
Кроме того, действия, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо же совершение вышеназванных деяний, но в особо крупном размере, наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности (или заниматься определенной деятельностью) или без лишения, или лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности (или заниматься определенной деятельностью) или без лишения.
Кстати, ранее любители поживиться дичью, истребляя животных, прятали орудия охоты, а затем открыто транспортировали тушу, выдавая ее за случайно обнаруженную либо купленную с рук у незнакомых лиц. Таким образом они избегали ответственности. Однако появление в законе указанной нормы не позволит гражданам оставаться безнаказанными.

 
 
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Незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Например, случайно сбив на дороге...
 
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