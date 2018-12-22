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В Беларуси вступили в силу изменения в закон "О защите прав потребителей"

23.12.2018 14:28 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси вступили в силу изменения в закон "О защите прав потребителей"
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 23 декабря вступили в силу изменения в закон "О защите прав потребителей", сообщает БЕЛТА.

В частности, закон дополнен нормами о том, что до потребителя должна доводиться информация о стране происхождения товара, когда адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают. Кроме того, субъекты, реализующие товары дистанционно, в том числе через интернет, обязаны в этих источниках указывать цену товара шрифтом, позволяющим сделать информацию читабельной, что должно снизить количество случаев введения потребителей в заблуждение относительно стоимости покупки.

Отрегулирован вопрос языка предоставляемой потребителю информации. Законодательно прописана норма доведения такой информации "на белорусском и (или) русском языках". Законом закрепляется право осуществления расчетов в наличной и безналичной форме. При этом введен запрет на установление субъектом различных цен в зависимости от формы оплаты. Также введен запрет на истребование у потребителя паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денег.

Предусматривается право продавца (изготовителя, поставщика, ремонтной организации) взыскать расходы на хранение товара с потребителей, которые по истечении двух месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта не являются за товаром без уважительных причин и др.

Законодательно отрегулированы вопросы относительно сроков проведения проверки качества товаров по заявлению потребителя. Теперь такая проверка будет проводиться в течение семи дней вместо 14-ти. Также упрощен порядок возврата дорогостоящих и сложнотехнических товаров. К примеру, ранее чтобы вернуть холодильник, необходимо было наличие существенных дефектов. Сейчас появилась возможность вернуть такой товар при наличии даже несущественных недостатков, но только в течение 30 дней с момента приобретения товара.

Много вопросов всегда возникает при проведении гарантийного ремонта. Теперь четко прописано, что он не должен превышать 30 дней. Также в законе нашел отражение вопрос возврата денежных средств за некачественный товар в той же форме, в которой потребитель приобретал товар. При этом наличие паспорта или документа, удостоверяющего личность, необходимо только в случае, когда паспортные данные зафиксированы в договоре.

Предусматривается также право потребителя на односторонний отказ от договора о выполнении работы (услуги) при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 23 декабря вступили в силу изменения в закон "О защите прав потребителей", сообщает БЕЛТА. В частности, закон дополнен...
 
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