От праздничного залпа до больничной койки. Сотрудники РОЧС и РОВД прошлись рейдом по Кореличам в поисках нелегальной пиротехники (+инфографика)

До самого волшебного и всеми любимого праздника осталось немного. И если у одних Новый год ассоциируется с елкой, шампанским и мандаринами, то у других обязательными атрибутами служат яркие фейерверки и громкие петарды. Однако как сделать так, чтобы праздник прошел дома, а не на больничной койке?..





К сожалению, жажда наживы для людей не чужда. Ради баснословных денег многие готовы не только нарушать закон, но и представлять для людей смертоносную угрозу своей некачественной продукцией. В прошлом году новогоднее настроение пропало как минимум у двух подростков нашей области: у одного от разрыва петард была повреждена кисть, у второго – глаз. При этом невольной жертвой пиротехники стала проходившая мимо женщина, которой прямо в лицо попал один из залпов фейерверка…

За несоблюдение правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 10 базовых величин. А если фейерверки вместо радости и счастья принесут нарушение общественного порядка, то можно получить и до 30 базовых вместе с административным арестом в придачу.

Конечно, опасность представляют не столько салюты и фейерверки, сколько нарушение норм их эксплуатации. Однако если последнее зависит от каждого из нас, то первое – лишь от добросовестности продавца. Вместе с работниками Кореличского РОЧС и сотрудниками Кореличского РОВД отправляемся на поиски пиротехники, которая способна любимый праздник превратить в настоящую беду.

Первый торговый объект опасной красотой не торгует – на прилавке лишь свечи для торта. Со вторым — аналогичная ситуация, а вот третий наоборот предлагает полное разнообразие праздничной атрибутики…





Старший инспектор ИНиП Кореличского РОЧС Вячеслав Миселя вместе со старшим оперуполномоченным группы БЭП Дмитрием Павлюченко просят предоставить документацию, подтверждающую легальную торговлю пиротехническими изделиями. К слову, в нашей стране разрешается продажа изделий 1-3 класса бытового назначения: это могут быть как петарды, так и разноцветные фейерверки. Пиротехника 4-5 класса допускается лишь в специализированных точках продаж, на которую, опять же, должна быть вся необходимая документация. Не менее важным пунктом являются и условия хранения подобного рода изделий. Например, в начале декабря в столице был обнаружен самый настоящий склад петард и салютов, которые хранились в… подвале жилого дома. Избежать штрафа мужчина мог лишь в том случае, если бы продукция лежала в специальных несгораемых ящиках вдали от отопительных приборов.

За незаконную продажу пиротехники предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Нелегальному торговцу взрывоопасными изделиями грозит штраф до 30 базовых величин, а индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу – до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.

В данной торговой точке с хранением пиротехники все в порядке: хлопушки, петарды и салюты лежат так, как положено.

– Каждое изделие должно быть тщательно упаковано и иметь инструкцию на русском или белорусском языках. Если в этом есть какие-либо нарушения, то это уже повод задуматься о качестве реализуемого товара, – рассказывает Вячеслав Миселя.





В нашем случае были выявлены несколько петард, инструкция которых хоть и была на русском языке, но прочесть ее можно было разве что с лупой… В такой ситуации продавец обязан распечатать инструкцию отдельно и выдавать ее при покупке каждой петарды или салюта. Владелец торговой точки наглядно продемонстрировала, что знает и соблюдает это правило.

И, кажется, опасной продукции в этом месте можно давать зеленый свет, если бы не одно «но». У огнетушителя, который располагался в едва заметном месте, истек срок годности, а его наличие и функционирование является обязательным. К тому же в автономном пожарном извещателе села батарейка, что является не критическим, но все же нарушением. А вот то, что в месте продажи взрывоопасных изделий не выведено наружу светозвуковое устройство, – минус, который обязан превратиться в плюс в самое ближайшее время.

Однако каким же было наше удивление, когда во время повторного рейда сотрудниками РОВД в той же торговой точке были обнаружены около 160 петард не где-либо, а на прилавке да под солнечными лучами! То есть, главное не безопасность, а чтобы «проверка прошла удачно»? Ведь всего неделю назад пиротехника лежала, как и положено, в специальном железном ящике. Как видим, политика двойных стандартов не теряет своей актуальности до сих пор…

В итоге совместный рейд показал, что спрос на опасную красоту в нашем районе невелик. Как правило, подростки приобретают лишь петарды, а вот салюты и фейерверки так и остаются нереализованными… Но если вы все-таки хотите сделать Новый год ярче и красивее, приобретайте только сертифицированную пиротехнику и помните: лучше семь раз отмерить, чем один – отрезать.





Виктория КОСТЮК

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Инфографика: БелТА