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Вифлеемский огонь прибыл в Минск

23.12.2018 14:14 — Новости Общества | БелТА  
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Вифлеемский огонь прибыл в Минск
Фото Римско-католической церкви в Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вифлеемский огонь прибыл в Минск. Такая информация размещена на сайте Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Огонь, зажженный от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, 22 декабря вечером торжественно передан в архикафедральный собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии. По традиции святыню в белорусские парафии доставляют католические скауты.

Ежегодно акция передачи Вифлеемского огня объединяет множество людей в разных странах Европы и Северной Америки. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а потом доставляется в Вену (Австрия) и передается через скаутскую эстафету в различные страны Северной Европы и Америки.

Первая акция распространения Вифлеемского огня проводилась в 1986 году. Тогда представители английской телерадиокомпании впервые доставили зажженную в Вифлееме лампаду, чтобы поддержать больных и одиноких людей накануне праздника Рождества. Акцию переняли австрийские скауты, благодаря их инициативе она стала международной.

На официальном уровне акцию поддержали руководители практически всех христианских общин Европы. В свое время эстафету благословили Иоанн Павел II и Бенедикт ХVI. В 1996 году пламя Вифлеемского огня было передано в 22 страны Европы, среди которых была и Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вифлеемский огонь прибыл в Минск. Такая информация размещена на сайте Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БЕЛТА. Читать...
 
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