Сотрудники посольства США спели рождественскую песню на белорусском. Получилось очень мило

Сотрудники посольства США в Беларуси во главе с временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур спели рождественскую пенсю на белорусском языке.

Видео посольство разместило на своей странице в «Фейсбуке» . Поздравление получилось очень милым.