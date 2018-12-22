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Сотрудники посольства США спели рождественскую песню на белорусском. Получилось очень мило

23.12.2018 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники посольства США в Беларуси во главе с временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур спели рождественскую пенсю на белорусском языке.

Видео посольство разместило на своей странице в «Фейсбуке». Поздравление получилось очень милым.

 

 
 
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Видео посольство разместило на своей странице в «Фейсбуке». Поздравление получилось очень милым.
 
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