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Когда пройдут рождественские службы в костелах в центре Минска

23.12.2018 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Во вторник белорусские католики будут праздновать Рождество. В этот день и накануне, в понедельник 24-го декабря, в минских костелах пройдут праздничные службы. Рассказываем, где и когда.

Архикафедральный собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии (пл. Свободы, 9)

24 декабря: 19.00 и 21.00

25 декабря: 10.00, 11.30, 13.00 и 18.30

Костёл святого Симеона и святой Елены (Красный костел), Советская, 15

24 декабря: 20.00 и 22.00

25 декабря: 8.00, 9.00, 11.00,13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Костёл Святой Троицы (Святого Роха), Независимости, 44а

24 декабря: 21.00

25 декабря: 9.00, 11.00, 12.30

 
 
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Во вторник белорусские католики будут праздновать Рождество.
 
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