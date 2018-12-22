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Розыск: в Заславле пропала пожилая женщина

23.12.2018 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Волонтеры и милиция ищут 81-летнюю Зинаиду Бадун. Жительница Заславля 22 декабря находилась на городском рынке, откуда ушла в неизвестном направлении и пропала.


Изображение: Поисково-спасательный отряд «Ангел» / vk.com

До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Предположительно около 19.00 22 декабря была замечена в Заславле около почты, сообщили в поисковом отряде «Ангел».

У женщины возможна потеря памяти. Ее приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые. У нее нет кисти левой руки (отсутствует протез). Пропавшая была одета в длинный пуховик синего цвета с опушкой, пуховый платок и черную обувь.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.

 
 
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Жительница Заславля 22 декабря находилась на городском рынке, откуда ушла в неизвестном направлении и пропала.
 
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