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«Хорошо, что мусорят - у меня работа есть». Один день с дворником

23.12.2018 18:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Денису Юркову 30 лет, десять из которых он работает дворником. Другую работу ему найти сложно — у парня третья группа инвалидности. Но нельзя сказать, что он не любит свою профессию: Денис не делает замечания тем, кто бросает бумажки и окурки, с юмором подходит к сбору мусора и избегает любых конфликтов. Мы провели с Денисом один день и показываем вам историю самого позитивного и творческого дворника. Это Денис выкладывал осенью разные композиции из листев. Смотрите, что он делает зимой.

 
 
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Провели один день с дворником и узнали, за что он любит свою работу, обижается ли на тех, кто мусорит и как поднимает настроение прохожим.
 
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