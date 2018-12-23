Денису Юркову 30 лет, десять из которых он работает дворником. Другую работу ему найти сложно — у парня третья группа инвалидности. Но нельзя сказать, что он не любит свою профессию: Денис не делает замечания тем, кто бросает бумажки и окурки, с юмором подходит к сбору мусора и избегает любых конфликтов. Мы провели с Денисом один день и показываем вам историю самого позитивного и творческого дворника. Это Денис выкладывал осенью разные композиции из листев . Смотрите, что он делает зимой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Хорошо, что мусорят - у меня работа есть». Один день с дворником Провели один день с дворником и узнали, за что он любит свою работу, обижается ли на тех, кто мусорит и как поднимает настроение прохожим.