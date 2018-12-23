Главный архитектор Минска рассказал, какие заметные здания появятся в городе

Главный архитектор Минска Павел Лучинович рассказал о заметных зданиях, которые в будущем появятся в столице. В городе построят конгресс-холл, всесезонный лыжный центр и новое здание Национального исторического музея. Об этом он рассказал в эфире телеканала ОНТ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лучинович отметил, что есть несколько несколько предложений по застройке ландшафтно-рекреационной зоны в районе гостиницы «Беларусь».

— Одна работа заслуживает особого внимания, — сказал он. — Но главная наша задача — то, о чем говорил глава государства — не перегрузить эту территорию. Это ни в коем случае не жилая функция, не производственная. Вот в этом месте, где находилась бисквитная фабрика, мы, возможно, сделаем большой мощный конгресс-холл.

Через дорогу от музея Великой отечественной Войны на проспекте Победителей разместится новое здание Национального исторического музея.

На пересечении проспекта Победителей с улицей Орловской появится новый объект — так называемый, всесезонный лыжный манеж.

— Минчане смогут кататься на лыжах в любое время года, даже летом. Мне кажется, это будет достойный объект для города, — сказал главный архитектор.

Также Павел Лучинович прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что стеклянных высоток Минску уже достаточно.

— Такая «стекляшка» могла появиться и в Пекине, и в Нью-Йорке, и в Минске, и в Москве. Сейчас важно, чтобы в столице появлялись объекты связанные именно с духом Минска и белорусской архитектурой.

На слова о том, что в Минске построены очень разные здания — высотки в Каменной горке, проспект Независимости, современные жилые комплексы с Лебяжьем, «дом Чижа» и «некемпински» у цирка, — Лучинович ответил так:

— У нас сейчас в городе появились эти доминанты и наша задача, которая стоит перед архитекторами, — связать это все в одно пространство какими-то решениями фасадов, благоустройства. На каждом проспекте должен быть подобран дизайн тех же торшеров. На разделительной полосе — забора. [Нужно] связывающее в одно пространство наши магистрали цветочное оформление.