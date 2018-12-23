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В праздников ребята из Сыроваткинской школы подготовили концерт жителям УТЦСОН “Теплый дом” в агр.Лылойти

23.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Что может радовать одиноких пожилых людей? Только любовь, забота и внимание к ним. Частицу своей души и тепла подарили учащиеся Сыроваткинского яслей-сада-средней школы 19 декабря жителям филиала УТЦСОН “Теплый дом” в агр.Лылойти. В преддверии новогодних и рождественских праздников в рамках акции “От сердца к сердцу” ребята подготовили для них праздничный концерт.

В праздников ребята из Сыроваткинской школы подготовили концерт жителям УТЦСОН “Теплый дом” в агр.Лылойти

Его жители и персонал встретили нас очень тепло. Дети подготовили белорусскую народную сказку “Як курачка пеўніка ратавала, а также стихи и песни, которые не оставили равнодушными ни одного из присутствующих. Внимание детей растрогало пожилых людей, а концертные номера подняли настроение. Седовласые зрители с улыбкой и неподдельным теплом встречали каждый номер в исполнении юных гостей. Ребята вручили открытки и сувениры, сделанные своими руками.

Учащиеся, даже самые маленькие, подошли к этому мероприятию с чувством ответственности, старались донести до слушателя тепло своего сердца. Пожилые люди платили тем же: подпевали им, аплодировали. Дедушки и бабушки видят в этих детях своих внуков и правнуков, а они, в свою очередь, дарят теплоту и чистоту своей души. Это общение необходимо: оно помогает престарелым людям чувствовать себя нужными и не одинокими на этой земле.

Посещение филиала для одиноко проживающих людей и инвалидов в агр.Лылойти стало нашей хорошей, доброй традицией. Дети всегда рады навестить бабушек и дедушек и сделать их жизнь немного радостней и разнообразней. Такие концерты очень нужны не только пожилым людям и инвалидам, но и детям: они приучают к милосердию, учат сострадать и помогать людям пожилого возраста.

В праздников ребята из Сыроваткинской школы подготовили концерт жителям УТЦСОН “Теплый дом” в агр.Лылойти

В праздников ребята из Сыроваткинской школы подготовили концерт жителям УТЦСОН “Теплый дом” в агр.Лылойти

В праздников ребята из Сыроваткинской школы подготовили концерт жителям УТЦСОН “Теплый дом” в агр.Лылойти

В праздников ребята из Сыроваткинской школы подготовили концерт жителям УТЦСОН “Теплый дом” в агр.Лылойти

В праздников ребята из Сыроваткинской школы подготовили концерт жителям УТЦСОН “Теплый дом” в агр.Лылойти

Галина СВИРСКАЯ, педагог-организатор.

 
 
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Что может радовать одиноких пожилых людей? Только любовь, забота и внимание к ним. Частицу своей души и тепла подарили учащиеся Сыроваткинского яслей-сада-средней...
 
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