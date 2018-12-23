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В Беларуси будет разработана единая методика подготовки тренеров
23.12.2018 21:54 — Новости Общества | БелТА
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Фото из архива
23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет разработана единая методика подготовки молодых тренеров. Об этом сообщил в эфире программы "Главный эфир" на телеканале
Комментируя недавнее совещание с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, посвященное развитию летних видов спорта, глава спортивной отрасли подчеркнул, что одна из основных проблем - подготовка тренерских кадров в Белорусском государственном университете физической культуры. "Ранее была слабая коммуникация между нашим профильным университетом и федерациями по видам спорта. Сегодня мы эту работу налаживаем. При изучении проблемы оказалось, что нет единых методических пособий по подготовке. В течение 2019 года рабочие группы создадут единые методики для обучения тренеров", - сказал Сергей Ковальчук.
В качестве примера он привел систему подготовки молодых игроков и тренеров в хоккее с шайбой, где создан институт сборных, который должен принести пользу этому виду спорта.-0-
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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет разработана единая методика подготовки молодых тренеров. Об этом сообщил в эфире программы "Главный эфир" на...
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