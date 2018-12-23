В Беларуси будет разработана единая методика подготовки тренеров

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет разработана единая методика подготовки молодых тренеров. Об этом сообщил в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя недавнее совещание с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, посвященное развитию летних видов спорта, глава спортивной отрасли подчеркнул, что одна из основных проблем - подготовка тренерских кадров в Белорусском государственном университете физической культуры. "Ранее была слабая коммуникация между нашим профильным университетом и федерациями по видам спорта. Сегодня мы эту работу налаживаем. При изучении проблемы оказалось, что нет единых методических пособий по подготовке. В течение 2019 года рабочие группы создадут единые методики для обучения тренеров", - сказал Сергей Ковальчук.

В качестве примера он привел систему подготовки молодых игроков и тренеров в хоккее с шайбой, где создан институт сборных, который должен принести пользу этому виду спорта.-0-