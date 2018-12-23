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Малашко: экспорт медуслуг в 2018 году составит более $41 млн.

23.12.2018 23:50 — Новости Общества | БелТА  
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Малашко: экспорт медуслуг в 2018 году составит более млн.
Валерий Малашко. Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт медицинских услуг в 2018 году составит более $41 млн. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году граждане из 138 стран обратились за помощью в учреждения здравоохранения в Беларуси. Более $41 млн. заработаем к концу 2018-го на экспорте медуслуг. Высок и экспорт образовательных услуг в медицине. Всего лишь четыре медвуза обеспечивают практически треть экспорта образовательных услуг. К нам едут учиться из таких стран как Израиль, Германия, что говорит о престиже медицинского образования в Беларуси", - рассказал Валерий Малашко.

Министр также подчеркнул, что за последние пять лет медицинская отрасль в Беларуси приросла кадрами высшей квалификации. "Это не только врачи, но и химики, и биологи, которые работают в высокотехнологичных центрах", - отметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт медицинских услуг в 2018 году составит более $41 млн. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир"...
 
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