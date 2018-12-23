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Рождественский мороз и предварительный прогноз на Новый год. Погода в Могилеве на неделю
24.12.2018 09:33 — Новости Общества | Tut.by
Новый год, судя по всему, Могилев будет встречать со снегом и морозом. По крайней мере, таков предварительный прогноз. А в католическое Рождество будет самый холодный день недели. В целом же в последние дни 2018 года в Могилеве будет немного снежно и даже выглянет солнце.
Сегодня, 24 декабря, будет пасмурно. Днем — -5°С, к вечеру — -10°С.
Во вторник, 25 декабря, ожидается -10°С — днем, -16°С — вечером. И также будет пасмурно.
В среду прогнозируют мокрый снег, метель и −2…−0°С. Ветер будет сильным, порывистым до 16 м/с.
В четверг, 27 декабря, первая половина суток обещает быть солнечной, к вечеру будет пасмурно и туманно. Днем — около нуля, к ночи — до -10°С.
Утро пятницы будет холодным — -12°С. Потом весь день будет -6°С, пасмурно.
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На неделе Могилев ждет немного солнца и снега.
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