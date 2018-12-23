ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» руководителем ГУ «Борисовский зональный ЦГиЭ»

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Ф.И.О. руководителя проводящего «прямую телефонную линию»
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Должность
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Тема
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День
и время проведения
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телефон
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1
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2
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3
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4
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5
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Савченкова Наталья
Анатольевна
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Заместитель главного государственного санитарного врача Борисовского района – заместитель главного врача государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
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О профилактике инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваний, формировании здорового образа жизни
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17.01.2019
с 9.00
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8(01777)6 30 57
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Савченкова Наталья
Анатольевна
|
Заместитель главного государственного санитарного врача Борисовского района – заместитель главного врача государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
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О профилактике инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваний, формировании здорового образа жизни
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14.02.2019
с 9.00
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8(01777)6 30 57
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Лобачев Никита
Васильевич
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Главный государственный санитарный врач Борисовского района - главный врач государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
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О профилактике инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваний, формировании здорового образа жизни
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21.03.2019
с 9.00
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8(01777)3 32 01