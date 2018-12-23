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ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» руководителем ГУ «Борисовский зональный ЦГиЭ»

24.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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Ф.И.О. руководителя проводящего «прямую телефонную линию»

Должность

Тема

День

и время проведения

телефон

1

2

3

4

5

Савченкова Наталья

Анатольевна

Заместитель главного государственного санитарного врача Борисовского района – заместитель главного врача государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

О профилактике инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваний, формировании здорового образа жизни

17.01.2019

с 9.00
до 12.00

8(01777)6 30 57

Савченкова Наталья

Анатольевна

Заместитель главного государственного санитарного врача Борисовского района – заместитель главного врача государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

О профилактике инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваний, формировании здорового образа жизни

14.02.2019

с 9.00
до 12.00

8(01777)6 30 57

Лобачев Никита

Васильевич

Главный государственный санитарный врач Борисовского района - главный врач государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

О профилактике инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваний, формировании здорового образа жизни

21.03.2019

с 9.00
до 12.00

8(01777)3 32 01
 
 
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ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» с гражданами и юридическими лицами в первом квартале 2019 руководителем ГУ «Борисовский зональный ЦГиЭ»
 
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