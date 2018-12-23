Малашко: очереди в поликлиниках не вырастут из-за увеличения времени приема

На приеме врачом общей практики время ожидания в очереди для пациентов не увеличатся. Об этом заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1» министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.



Валерий Малашко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По его словам, Минздрав умышленно шел на то, чтобы врач общей практики получил возможность в более спокойной обстановке провести обследование больного, побеседовать в с больным.

— Почему? Потому что это врач с совершенно новыми и более широкими компетенциями. Это врач, который сегодня обладает не только знаниями, но и необходимым медицинским оборудованием, чтобы провести медицинское обследование. В чем моя уверенность, что очереди не вырастут? Мы сегодня говорим не только о трансформации терапевта во врача общей практики, мы сегодня формируем команду врача. В этой команде не только медицинская сестра, но и помощник врача. Это достаточно грамотный специалист со средним медицинским образованием, который вы первую очередь возьмет на себя работу с целом рядом рутинных вопросов, которые раньше решал врач.

По мнению министра здравоохранения, все это значительно улучшит имидж первичного звена здравоохранения.

— Вот эти решения, которые мы принимали, это ответ на многочисленные обращения наших граждан для того, чтобы первичная медицинская помощь должна стать доступной. Меняем образ поликлиники. Это снятие барьеров между медицинским работником и пациентом, тем, кто пришел в поликлинику. Конечно, это и открытая регистратура, организация колл-центров, чтобы регистратор не откликался на телефонные звонки, на передачу вызовов к врачу, а мог беседовать с тем пациентом, который подошел к конку регистратуры, — сказал Валерий Малашко.

Напомним, 17 декабря Минздрав увеличил нормы времени , которое врач общей практики тратит на одного пациента. Врачи общей практики будут тратить на первичный прием взрослого пациента 18 минут, ранее было 15 минут. А узким специалистам на первичный прием взрослого и детского население будет отведено 20 минут, вместо прежних 15.

C пациентом будет работать команда — врач общей практики, помощник врача и медсестра. Время приема увеличится, однако очереди при этом больше не станут — поток пациентов будет перераспределен.