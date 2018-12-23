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До -13°С ожидается в Беларуси ночью 25 декабря
24.12.2018 10:29 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 25 декабря, будет преобладать облачная погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Местами ожидается небольшой кратковременный снег. Ночью и утром в некоторых районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха минимальная ночью от минус 4 до минус 9, при прояснениях местами до 10-13 градусов мороза, максимальная в середине дня - от минус 1 в юго-западных районах до минус 8 по северо-востоку.-0-
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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 25 декабря, будет преобладать облачная погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
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