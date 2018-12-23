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Глава Минздрава рассказал о борьбе со снижением рождаемости и об уровне вакцинации гриппа

24.12.2018 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Как в Беларуси собираются бороться со снижением рождаемости, сколько белорусов привилось от гриппа, и сколько страна заработала на экспорте медицинских услуг рассказал в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1» министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Нас очень тревожит снижение рождаемости. Мы во многом изменяем подходы к оказанию медицинской помощи матерям и детям. Сегодня мы, конечно же, серьезно работаем по предабортному консультированию. Мы также понимаем, что во многом должны поменять и систему мотивации, хотя социальных выплат достаточно много. Сегодня будут меняться подходы, будет более быстрыми темпами строиться жилье для многодетных. Это тоже значительно простимулирует [уровень рождаемости]. Сегодня проблемы поздних браков, позднего принятия решения о рождении ребенка. Нам сегодня необходимо серьезно подумать, как в общем-то выходить из этой ситуации и какие меры принимать, — сказал министр.

Напомним, в Беларуси продолжает сокращаться численность населения. На начало ноября в стране проживало 9 миллионов 477,1 тысячи человек. Это на 14,8 тысячи человек меньше, чем на начало года. По прогнозам демографов, население Беларуси будет уменьшаться и дальше. Как ранее сообщали в НИИ труда Минтруда, без учета миграционных процессов численность населения Беларуси в 2030 году может составить 8 млн 964 тыс. 600 человек.

Сокращение численности населения также связано со снижением рождаемости. В 2015 году в Беларуси родились 119 208 малышей, в 2016 — 117 779, а в 2017 — 102 356 детей.

40% белорусов привились от гриппа

Министр также рассказал о том, что в Беларуси в этом году от гриппа привилось более 40% населения.

— Что касается вакцинации гриппа, то более 40% наших граждан привилось. И это достаточная имунная прослойка у населения, которая позволит нам противостоять, если действительно будет иметь место эпидемический подъем заболеваний в нашей стране, — рассказал Валерий Малашко.

Он также отметил, что ВОЗ неоднократно подчеркивала высокий уровень вакцинации в Республики Беларусь и приводит нас в качестве примера другим странам.

Экспорт медицинских услуг в 2018 году составит более 41 миллиона долларов

Валерий Малашко рассказал, сколько Беларусь заработала на эскпорте медицинских услуг в этом году.

— Граждане 138 стран обратились в медицинские учреждения нашей страны. Более 41 млн долларов мы заработаем к концу года. Это, конечно, не предел.

Он отметил, что экспорт образовательных услуг медицинских университетов он тоже достаточно высок.

— Это практически треть образовательного экспорта нашей страны. Всего лишь четыре медицинских университета! Причем сегодня он меняется качественно: к нам едут учиться и граждане таких стран как Израиль, Германия. Это говорит о востребованности нашего образования и о конкурентности его на европейской площадке, — подчеркнул Валерий Малашко.

 
 
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Как в Беларуси собираются бороться со снижением рождаемости, сколько белорусов привилось от гриппа, и сколько страна заработала на экспорте медицинских услуг...
 
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