В Лоевском районе милиция провела проверку фирмы по продаже фильтров для воды. Результат клиентов не порадовал

В Лоевском районе несколько местных жителей потребовали проверить частную фиому, которая занималась установкой фильтров для воды. О том, что показала проверка, рассказала пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

18−19 октября этого года представители ООО после проведения бесед стали устанавливать фильтры воды. Согласно прейскуранта цен данного ООО стоимость установки одного комплекта оборудования составляла 610 рублей, но если заключить договор прямо сейчас, то стоимость фильтра с установкой составит 380 рублей.

Вечером 19 октября от жительницы райцентра в отдел внутренних дел Лоевского райисполкома поступило первое сообщение, что некая женщина заключила с ней договор на установку системы очистки воды, который она просит аннулировать и вернуть деньги. С небольшой периодичностью аналогичные сообщения поступили еще от пяти женщин. На следующий день к ним добавились еще три таких же обращения. Граждане указали, что хотят аннулировать договорные отношения с данной фирмой и вернуть выплаченные денежные средства.

В рамках этих обращений районной милицией была инициирована проверка. В ходе разбирательства было установлено, что все заявители добровольно, после беседы с сотрудниками данного ООО приглашали их в свои домовладения, составляли заявления, заключали договоры, подписывали акты выполненных работ по установке системы водоочистки.

Некоторые заявители высказали свое мнение, что после очистки воды через фильтры их качество не соответствует заявленным в договоре требованиям. Для проверки указанных доводов, Лоевским районным центром гигиены и эпидемиологии, по ходатайству РОВД, были произведены отборы воды, по которым проведена экспертиза. Согласно заключения государственного учреждения в пробе воды, отобранной для исследования содержание железа составляет 1.5 мг/дм3до очистки, после очистки установленной системой водоочистки содержание железа составило менее 0,1 мг/дм3. Данный показатель свидетельствует об уменьшении содержания железа в воде после очистки в 15 раз. То есть, фактически, фильтры свою функцию выполняют.

— Таким образом в действиях сотрудников данного ООО отсутствует состав преступления предусмотренного статьей 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса. Между организацией и заявителями имеет место гражданско-правовой спор, разрешимый исключительно в порядке гражданского судопроизводства путем подачи искового заявления, — отметили в милиции.

В ведомстве посоветовали людям проявлять большую осмотрительность при заключении подобных договоров.