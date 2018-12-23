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Торговый центр «Престон» работает последние дни. Потом закроется на ремонт
24.12.2018 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Могилевский торговый центр «Престон» 31 декабря работает последний день. С 1 января в здании начинается реконструкция,
После реконструкции торговый центр изменится и внешне, и внутренне. Например, на первом этаже здания планируют открыть объект общепита. Возможно, это будет «Макдональдс» — с его представителем идут переговоры.
Открытие ТЦ после ремонта запланировано на сентябрь 2019 года.
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Последний день работы ТЦ - 31 декабря 2018 года. Откроется он осенью 2019-го.
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