Торговый центр «Престон» работает последние дни. Потом закроется на ремонт

Могилевский торговый центр «Престон» 31 декабря работает последний день. С 1 января в здании начинается реконструкция, сообщает ИА «Могилевские ведомости».



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После реконструкции торговый центр изменится и внешне, и внутренне. Например, на первом этаже здания планируют открыть объект общепита. Возможно, это будет «Макдональдс» — с его представителем идут переговоры.

Открытие ТЦ после ремонта запланировано на сентябрь 2019 года.