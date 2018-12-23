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Британское посольство, вслед за американским, поздравило белорусов

24.12.2018 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Посольство Великобритании и посол Фионна Гибб поздравили белорусов с Рождеством и наступающим Новым годом. Музыкальное сопровождение видеопоздравлению организовал ансамбль «Гаманiна».

Напомним, ранее сотрудники посольства США в Беларуси во главе с временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур спели рождественскую песню на белорусском языке.

 
 
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Посольство Великобритании и посол Фионна Гибб поздравили белорусов с Рождеством и наступающим Новым годом. Музыкальное сопровождение видеопоздравлению...
 
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