24 декабря из-за шествия Дедов Морозов и Снегурочек в центре Минска перекроют движение

В связи с проведением новогоднего театрализованного шествия Дедов Морозов и Снегурочек по маршруту площадь Независимости — проспект Независимости — площадь Октябрьская 24 декабря по указанию сотрудников ГАИ, ориентировочно в период с 17.00 до 19.00 в центре Минска перекроют движение. Об этом сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В схему движения городского транспорта вносятся изменения:

— № 100, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК от ул. Московская будут организованы по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Романовская Слобода», «ст.м. Немига»);

— № 115Э от АВ «Центральный» будет организован по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в прямом направлении, в обратном направлении — по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Немига, К. Цеткин, Бобруйская (с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «ст.м. Немига»);

— № 300Э, 1400-ТК от АВ «Центральный» будут организованы по ул. Бобруйская, Свердлова, Аранская, пр. Партизанский, ул. Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Филимонова, пр. Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 1, 69, 119С от пр. Победителей будут организованы по ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйская до РК «Бобруйская» в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, ул. Немига, пр. Победителей;

— № 23, 65 будут организованы до РК «Городской Вал». (без выезда на просп. Независимости);

— № 40, 50С будут организованы от ул. Московская по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Романовская Слобода, Немига, Мясникова и далее по маршрутам;

— № 123 со стороны ул. Маяковского будет организован по трассе троллейбусного маршрута № 6: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйская, Ленинградская, Свердлова;

— № 1056-ТК будет организован по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, пр. Победителей в прямом направлении, в обратном направлении — от пр. Победителей по ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова;

— № 1212-ТК будет организован по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова;

— № 1152-ТК будет организован по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в прямом направлении, в обратном направлении — по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова;

— № 1119-ТК будет организован от пр. Победителей по ул. Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в обоих направлениях.

Минчан и гостей столицы просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок.