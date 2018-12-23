На военном полигоне в Борисове прошли контрольные занятия с операторами ударных беспилотных авиационных комплексов

На 227-м общевойсковом полигоне СЗОК Борисовский прошли контрольные занятия по проверке готовности к выполнению функциональных обязанностей операторов БАК, на которых присутствовали представители Государственного секретариата Совета Безопасности, Министерства обороны и Госкомвоенпрома.

В ходе занятий были оценены теоретические знания и практические навыки операторов и руководителей полетов ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» и РУП «НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси (операторами ударных БАК назначенные мишени поражены).

Кроме того, по результатам тренировок проведены доработки опытных образцов ударных БАК, позволяющие повысить надежность и функциональную устойчивость изделий в целях гарантированного выполнения поставленных задач.

В дальнейшем подготовку операторов ударных БАК планируется проводить на базе организаций в рамках выполнения опытно-конструкторских работ, а практическое применение создаваемых изделий осуществлять на полигонах Вооруженных Сил в рамках проводимых испытаний, а также демонстрации боевых возможностей в ходе мероприятий подготовки войск и презентации изделий потенциальным заказчикам.