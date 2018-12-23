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Белорусы могут бесплатно отправить открытки людям, которые будут встречать Новый год в одиночестве

24.12.2018 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В новогодние праздники каждый из нас хотел бы знать, что в мире есть человек, который желает ему добра. Победитель 10-го сезона Social Weekend проект «Весточка» и фонд «Добра» предлагают отправить открытки людям, встречающим этот Новый год в одиночестве.


Изображение с сайта vestochka.by

Открытки разлетятся в дома престарелых — ветеранам и одиноким пенсионерам, в психоневрологические интернаты, пациентам больниц, вынужденных встречать праздники не дома из-за длительного стационарного лечения, а также в исправительные учреждения.

— В новогодние праздники каждый из нас хотел бы получить весточку и знать, что где-то в мире есть человек, который желает нам добра, — говорит директор фонда «Добра» Александр Скрабовский. — С помощью этой акции мы объединим людей, которые хотят подарить надежду незнакомому человеку. Добрые поступки нужны не только детям, но и взрослым. Пожелать добра от чистого сердца и донести уверенность, что все наладится, — вот цель каждой открытки в начале 2019 года.

Чтобы отправить весточку, нужно перейти по ссылке, выбрать один из шести вариантов открытки и того, кому вы бы хотели адресовать свои пожелания — одиноким пенсионерам, людям в местах лишения свободы (осужденным за экономические или неэкономические преступления, подросткам), встречающим Новый год в больнице по состоянию здоровья, пожилым и людям с инвалидностью, проживающим в психоневрологических интернатах.

Длина поздравлений и пожеланий должна быть не больше 200 символов.


Изображение с сайта vestochka.by

Акция пройдет в два этапа. Первый — собрать 2019 весточек и отправить их. Он стартует 24 декабря. Пожелания на открытки будут переносить друзья фонда от руки. Отправлять весточки будут партиями, первую из которых положат в почтовые ящики уже в начале января. А вот второй этап, по сути, запустит новую акцию.

Каждую открытку организаторы планируют отправлять в конверте, куда положат еще один с марками, и попросят в ответном послании рассказать, какое место человек хотел бы увидеть из окна в данный момент: будь это отчий дом или главная елка страны. Ответы соберут в единую базу на сайте «Весточки» в открытом доступе и предложат волонтерам сделать фотографии. Когда пожелание будет исполнено, весточка со снимком снова направится к человеку, который описал этот вид из окна в письме, но по разным причинам не может оказаться там, где хотел.

— Нам нравится идея отправки открыток, потому что в самые сложные времена человеку нужен друг, который думает о нем, беспокоится и может успокоить, что все будет хорошо, — рассказывает один из создателей сервиса «Весточка» Александр Баграмян. — Часто это помогает обрести надежду. А если у каждого из нас будет надежда измениться в лучшую сторону, найти любовь, выздороветь — мир станет чуточку добрее и хороших вестей станет больше.

Напомним, проект «Весточка» получил финансовую поддержку от меценатов Юрия Зиссера и Юрия Мельничека в финале десятого сезона крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend. Миссия «Весточки» — быстрая отправка писем и посылок в исправительные учреждения.

 
 
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В новогодние праздники каждый из нас хотел бы знать, что в мире есть человек, который желает ему добра. Победитель 10-го сезона Social Weekend проект «Весточка» и фонд...
 
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