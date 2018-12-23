А Ваш ребенок находится дома после 23.00? Интервью с начальником инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрием Алешкевичем

Только с течением времени мы понимаем смысл выражения: «Ребенок рядом с нами до тех пор, пока мы держим его за руку». Но время неумолимо бежит, и удержать дома повзрослевшего ребенка невозможно. Однако родители обязаны контролировать местонахождение детей в ночное время. О том, в каком случае мама и папа могут быть наказаны рублем за неисполнение своих обязанностей, рассказывает начальник инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрий Анатольевич Алешкевич.



