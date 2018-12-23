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А Ваш ребенок находится дома после 23.00? Интервью с начальником инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрием Алешкевичем

24.12.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Только с течением времени мы понимаем смысл выражения: «Ребенок рядом с нами до тех пор, пока мы держим его за руку». Но время неумолимо бежит, и удержать дома повзрослевшего ребенка невозможно. Однако родители обязаны контролировать местонахождение детей в ночное время. О том, в каком случае мама и папа могут быть наказаны рублем за неисполнение своих обязанностей, рассказывает начальник инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрий Анатольевич Алешкевич.

А Ваш ребенок находится дома после 23.00? Интервью с начальником инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрием Алешкевичем

 
 
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Только с течением времени мы понимаем смысл выражения: «Ребенок рядом с нами до тех пор, пока мы держим его за
 
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