Только с течением времени мы понимаем смысл выражения: «Ребенок рядом с нами до тех пор, пока мы держим его за руку». Но время неумолимо бежит, и удержать дома повзрослевшего ребенка невозможно. Однако родители обязаны контролировать местонахождение детей в ночное время. О том, в каком случае мама и папа могут быть наказаны рублем за неисполнение своих обязанностей, рассказывает начальник инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрий Анатольевич Алешкевич.
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А Ваш ребенок находится дома после 23.00? Интервью с начальником инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрием Алешкевичем
Только с течением времени мы понимаем смысл выражения: «Ребенок рядом с нами до тех пор, пока мы держим его за