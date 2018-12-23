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Стоимость квадратного метра и превышение нормативных сроков. Комитет госконтроля рассмотрел выполнение строительной госпрограммы на Гродненщине

24.12.2018 — Новости Общества | Полымя  
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На коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области рассмотрены вопросы выполнения Государственной программы «Строительство жилья» на 2016–2020 годы.

Стоимость квадратного метра и превышение нормативных сроков. Комитет госконтроля рассмотрел выполнение строительной госпрограммы на Гродненщине

В заседании принял участие заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко.

Как отметил председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко, многие показатели, установленные Госпрограммой, на Гродненщине значительно выше, чем в других областях. Программой предусмотрено увеличение уровня обеспеченности населения жильем в целом по республике к 2020 году до 27,3 квадратных метров на человека. Фактически уже в 2017 году в области на одного жителя приходилось 29,7 квадратных метра.

За январь-сентябрь стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, построенного с использованием господдержки составила в области 882 рубля. Однако в ряде районов этот показатель значительно выше, а это значит, что там не выполняется поставленная задача: стоимость одного квадратного метра с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату.

В области не обеспечивается строительство запланированных объемов общей площади жилья. В результате увеличилась очередь состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе и многодетных семей. КГК выявлены и другие недостатки. Если два года назад случаев строительства жилых домов с превышением нормативных сроков не было, то в нынешнем году зафиксировано 12 таких домов, 9 из них уже введены в эксплуатацию.

Как подчеркнул Анатолий Дорожко, особое беспокойство вызывают многочисленные факты выполнения строительных работ с дефектами. В нынешнем году это привело к увеличению обоснованных жалоб жильцов. Проведенный Комитетом государственного контроля Гродненской области интернет-опрос свидетельствует о том, что многие жалобы не решаются на районном уровне. Меры по ним в ряде случаев были приняты только после обращения в Комитет госконтроля.

На заседании были заслушаны зампреды райисполкомов, курирующие вопросы строительства жилья в районах, где в ходе проверок выявлены недостатки.

Источник: «Гродзенская праўда» (текст Татьяны ВАСИЛЁВКИНОЙ)

 
 
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На коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области рассмотрены вопросы выполнения Государственной программы «Строительство жилья» на 2016–2020...
 
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