ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как поедут автобусы из Гродно в Минск и райцентры на праздники

24.12.2018 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

В рождественские и новогодние праздничные дни — дополнительные рейсы. Государственным предприятием «Оператор пассажирских перевозок» внесены изменения в расписание движения пассажирского транспорта.

Как поедут автобусы из Гродно в Минск и райцентры на праздники

В Новогоднюю ночь в Гродно до 05:00 будут осуществлять перевозку пассажиров 13 троллейбусов по 7 маршрутам и 13 автобусов по 11 маршрутам.

Согласованы дополнительные рейсы по следующим маршрутам:

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рождественские и новогодние праздничные дни — дополнительные рейсы. Государственным предприятием «Оператор пассажирских перевозок» внесены изменения в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рождественский мороз и предварительный прогноз на Новый год. Погода в Могилеве на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика