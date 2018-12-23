Как поедут автобусы из Гродно в Минск и райцентры на праздники

В рождественские и новогодние праздничные дни — дополнительные рейсы. Государственным предприятием «Оператор пассажирских перевозок» внесены изменения в расписание движения пассажирского транспорта.





В Новогоднюю ночь в Гродно до 05:00 будут осуществлять перевозку пассажиров 13 троллейбусов по 7 маршрутам и 13 автобусов по 11 маршрутам.

Согласованы дополнительные рейсы по следующим маршрутам: