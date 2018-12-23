|
В Могилеве заработал портал 115.бел. Зачем он нужен?
24.12.2018 16:48 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве начал работать портал 115.бел. Правда, пока в тестовом режиме — об этом сообщается на главной странице. Портал поможет могилевчанам быстрее решать проблемы в сфере ЖКХ.
Портал создан для того, чтобы горожанам и службам ЖКХ было проще взаимодействовать. Схема такая: пользователь регистрируется на сайте, размещает запрос, который после модерации направляется в подразделения горисполкома или городским службам для выполнения.
Пользователь после отправки запроса может видеть статус его обработки и результат выполненной работы в формате изображений «было — стало».
В Кричеве портал 115.бел работает с весны 2018 года. За это время принято 126 запросов, решено 73 проблемы. Например, установили еще одну скамью на улице Щорса, отремонтировали столы под зонтиками на берегу озера, уличные фонари и дорогу на улице Гусаковского и др.
Судя по информации на сайте, запросов от могилевчан пока не отправлено. Правда, из-за тестового режима время модерации запросов может быть увеличено. В контактах также пока не указан e-mail, на который можно отправлять вопросы для ЖКХ Могилева, касающиеся запросов.
Напомним, портал 115.бел изначально создавался для отправки запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска. Он начал функционировать в ноябре 2015 года. С июля 2017 года им стали пользоваться также жители Витебска, нынешней весной — Солигорска и Кричева. В июле 2018 года очередь дошла до жителей некоторых городов Гродненской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решать возникающие вопросы в сфере ЖКХ станет гораздо проще.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)