В Могилеве заработал портал 115.бел. Зачем он нужен?

В Могилеве начал работать портал 115.бел. Правда, пока в тестовом режиме — об этом сообщается на главной странице. Портал поможет могилевчанам быстрее решать проблемы в сфере ЖКХ.



Фото с сайта minsknews.by

Портал создан для того, чтобы горожанам и службам ЖКХ было проще взаимодействовать. Схема такая: пользователь регистрируется на сайте, размещает запрос, который после модерации направляется в подразделения горисполкома или городским службам для выполнения.

Пользователь после отправки запроса может видеть статус его обработки и результат выполненной работы в формате изображений «было — стало».

В Кричеве портал 115.бел работает с весны 2018 года. За это время принято 126 запросов, решено 73 проблемы. Например, установили еще одну скамью на улице Щорса, отремонтировали столы под зонтиками на берегу озера, уличные фонари и дорогу на улице Гусаковского и др.

Судя по информации на сайте, запросов от могилевчан пока не отправлено. Правда, из-за тестового режима время модерации запросов может быть увеличено. В контактах также пока не указан e-mail, на который можно отправлять вопросы для ЖКХ Могилева, касающиеся запросов.

Напомним, портал 115.бел изначально создавался для отправки запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска. Он начал функционировать в ноябре 2015 года. С июля 2017 года им стали пользоваться также жители Витебска, нынешней весной — Солигорска и Кричева. В июле 2018 года очередь дошла до жителей некоторых городов Гродненской области.