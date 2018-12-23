Как стать военным





Встречи представителей различных учебных заведений нашей республики со старшеклассниками уже стали традиционными. В этот раз на такую профориентационную встречу с ребятами из средней школы № 2 Глуска приехал старший преподаватель Военной академии Республики Беларусь подполковник Константин Базыльчик.

Он рассказал старшеклассникам о преимуществах и сложностях учебы в военном вузе, о том, как готовиться к поступлению. Профессия военного очень трудная, ответственная, и, чтобы поступить на военные специальности, абитуриентам придется пройти немало различных испытаний: медицинскую комиссию, профессионально-психологический отбор, показать свою физическую подготовку. Конечно же, у школьников, которые уже задумываются о выборе профессии, возникли вопросы, но почему-то их было больше, как ни странно, у девушек. Константин Базыльчик отметил, что девушек тоже принимают в военный вуз, но их число всегда ограничено. При этом во время учебы представительницам слабого пола никто не делает никаких поблажек и скидок — в Военной академии все подчиняются единым требованиям.