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Во всех школьных пищеблоках Лидского района установили видеокамеры

24.12.2018 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Во всех школьных пищеблоках Лидского района установили видеокамеры. Чтобы исключить факты недобросовестного приготовления пищи, хищения продуктов, а также повысить дисциплину работников, во всех 34-х пищеблоках городских и сельских школ региона установили видеокамеры. Об этом «Лідской газете» сообщил начальник управления образования Лидского райисполкома Александр Кадлубай.


— Последней системой видеонаблюдения была оборудована кухня Дитвянской школы, — рассказал Александр Кадлубай. — Таким образом, сегодня в пищеблоках всех учреждений общего-среднего образования района установлены видеокамеры, в некоторых даже по несколько штук — в зависимости от пожелания руководителя. Информация с камер записывается на сервер и хранится в школе в течение 30 календарных дней.

Кадлубай также добавил, что год назад с поварами всех учреждений образования — и детских садов, и школ, и лицеев, — была проведена беседа с участием представителей прокуратуры и милиции. Поводом для такой встречи как раз-таки и послужили выявленные факты хищения продуктов. Тогда впервые и была озвучена инициатива Гродненского облисполкома об установке в пищеблоках видеокамер. Еще одной мерой пресечения, во-первых, недобросовестности работников пищеблоков, во-вторых, лишних наговоров, стала проверка их личных вещей после рабочего дня.

— Тем не менее один факт хищения в 2018 году зафиксирован все же был, — отметил Александр Кадлубай. — Однако не кухонным, а работником учреждения образования. Инцидент произошел в одной из сельских школ. Правонарушителя при проверке личных вещей задержали дежурившие представители департамента охраны. Вор пытался вынести… одну бутылку подсолнечного масла.

С 1 января 2019 года все учреждения общего-среднего образования Лидского региона перейдут на электронное меню и безналичный расчет за питание.

 
 
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Чтобы исключить факты недобросовестного приготовления пищи, хищения продуктов, а также повысить дисциплину работников, во всех 34 пищеблоках городских и сельских...
 
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