Перекрытый проспект и тысячи зрителей. В центре Минска прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек

Сегодня в Минске прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Оно началось на площади Независимости, а закончилось на Октябрьской, где на большой сцене для тысяч собравшихся показали представление. Как это происходило — в нашем фоторепортаже.







































































