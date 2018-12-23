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Перекрытый проспект и тысячи зрителей. В центре Минска прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек
24.12.2018 20:50 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Минске прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Оно началось на площади Независимости, а закончилось на Октябрьской, где на большой сцене для тысяч собравшихся показали представление. Как это происходило — в нашем фоторепортаже.
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Шествие началось на Независимости, а завершилось на Октябрьской.
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