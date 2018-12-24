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До пяти утра. Смотрите, как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь в Гродно

24.12.2018 21:48 — Новости Общества | Tut.by  
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В новогоднюю ночь в Гродно до 05.00 будут возить пассажиров 13 троллейбусов по 7 маршрутам и 13 автобусов по 11 маршрутам, пишет s13.ru. Правда, в связи с гуляньями у главной елки города на площади Ленина с 22.30 31 декабря до 4.30 1 января будет закрыто движение в центре.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Оператор пассажирских перевозок» предоставил расписание общественного транспорта, который будет работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Смотрите, как можно добраться в центр и обратно из своего микрорайона.

Автобусы

№ 1 «Вишневец — Механический завод» отправление с «Вишневец» — 1.05, 3.00; с «Механический завод» — 2.00, 3.55

№ 3 «Фолюш — Железнодорожный вокзал» отправление с «Фолюш» — 1.55, 2.15, 3.15; с «Железнодорожный вокзал» — 1.45, 2.45, 3.45

№ 6 «Улица Репина — Городская клиническая больница № 3» отправление с «ул. Репина» — 0.40, 2.10; с «Горбольница № 3» — 1.25, 2.55

№ 8 «Вишневец — Улица Врублевского» отправление с «Вишневец» — 0.50, 2.40; с «ул. Врублевского» — 1.40, 3.30

№ 15 «Улица Карского — Улица Врублевкого» отправление с «ул. Карского» — 0.50, 2.20; с «ул. Врублевского» — 1.35, 3.05

№ 17 «Средняя школа № 3 — Улица Белые Росы» отправление с «Средняя школа № 3» — 0.35, 1.50, 3.05; с «ул. Белые Росы» — 1.10, 2.25, 3.40

№ 20 «Улица Домбровского — Заводоуправление ОАО «Гродно Азот» отправление с «ул. Домбровского» — 0.30, 2.20; с «Заводоуправление» — 1.25, 3.15

№ 21 «Улица Молодежная — Южный» отправление с «ул. Молодежная» — 2.05, 3.05, 4.05; с «Южный» — 1.35, 2.35, 3.35

№ 26 «Улица Молодая — Заболоть» отправление с «ул. Молодая» — 1.55; с «Заболоть» — 0.50, 2.55

№ 41 «Улица Молодежная — Ольшанка» отправление с «ул. Молодежная» — 1.15, 1.45, 2.45, 3.15, 4.15; с «Ольшанка» — 0.30, 1.00, 2.00, 2.30, 3.30, 4.00

№ 47 «Ольшанка — Железнодорожный вокзал» отправление с «Ольшанка» — 0.40, 1.20, 2.20, 3.00; с «Железнодорожный вокзал» — 1.30, 2.10, 3.10, 3.50

Троллейбусы

C 1.00 до 5.00 1 января 2019 года в Гродно будут работать троллейбусные маршруты: № 3 «Форты — Улица Победоносная», № 7 «Политехнический колледж — Улица Молодежная», № 13 «Фолюш — Улица Победоносная», № 16 «Химволокно — Улица Молодежная», № 17 «Девятовка — Детская больница», № 18 «КСМ — Улица Молодежная», № 19 «Девятовка — Госпиталь».

 
Теги: Гродно
 
 
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Правда, в связи с гуляньями у главной елки города на площади Ленина с 22.30 31 декабря до 4.30 1 января будет закрыто движение в центре.
 
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